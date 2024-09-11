دبي تستضيف «كأس الأساطير» 30 نوفمبر

المصدر: دبي ــ عدنان الغربي

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تستضيف دبي مباراة «كأس أساطير كرة القدم» التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي 30 نوفمبر المقبل وبمشاركة فريقي «كينجز X1» و«هيدج آند ساكس» بقيادة النجمين الكبيرين الإنجليزي جون تيري أسطورة تشلسي سابقاً والهولندي إدغار ديفيدز نجم منتخب «الطواحين» وأياكس أمستردام وإنتر ويوفنتوس وميلان سابقاً.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي النصر الرياضي وتحدث خلاله الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مالك «فريق كينجز X1» وكابتن الفريق إدغار ديفيدز، وجون تيري، كابتن فريق «هيدج آند ساكس»، ومروان فيلايني، نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر يونايتد سابقاً ولاعب في فريق هيدج آند ساكس، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد موسى رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وشيفانش رانجيت مالك فريق «هيدج آند ساكس».

وأكد الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم أن الحدث سيكون فريداً ويستقطب الاهتمام نظراً لمشاركة أسماء عالمية كبيرة، وقال: «أنا سعيد أن أكون جزءاً من هذه البطولة منذ أن عرفت بتنظيم هذه البطولة حرصت على أن أكون مساهماً فيها ومشاركاً في نجاحها، الرياضة جزء أساسي من حركة المجتمع، والرياضة في دبي تحظى باهتمام كبير وتحقق نجاحات متواصلة وتستقطب منظمين ولاعبين عالميين، وسأعمل على استقطاب لاعبين مميزين للفريق لكي يقدموا مباراة كبيرة ونحرز اللقب ونقدم للجماهير حدثاً رياضياً يليق باسم دبي ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية».

إضافة كبيرة

وأوضح علي عمر أن الحدث إضافة كبيرة لقائمة الفعاليات الرياضية في دبي، مشيراً إلى أن إقامة البطولة للعام الثاني على التوالي تؤكد مكانة دبي على خارطة استضافة الأحداث والفعاليات الدولية وأيضاً كونها وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالمية للقاء والتواصل وخوض المباريات التي تسعد الجماهير وتعزز مكانة كرة القدم، وقال: استمرارية البطولة تؤكد نجاح النسخة الأولى وتوفر جميع السبل التي تحقق النجاح لأي حدث رياضي بداية من فئات المجتمع التي تنتمي لأكثر من 200 جنسية والمنشآت الرياضية والأجواء الرائعة وجودة الحياة التي تحفز الجميع على الاستمتاع بكل فرصة للحضور في المناسبات المختلفة.

وأضاف: مجلس دبي الرياضي حريص على توفير سبل النجاح لهذه البطولة ونشكر نادي النصر على تعاونه والموافقة على استضافة هذا الحدث الرائع على استاد آل مكتوم الذي يعد أيقونة رياضية ومعمارية، ويمثل عاملاً كبيراً يسهم في نجاح البطولة، ويتعاون المجلس دائماً مع مختلف المنظمين ويحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ونحن على ثقة بالدور الكبير الذي تلعبه الرياضة للجماهير وتعزيز التقارب بين مكونات المجتمع ومنح اللاعبين الصغار والشباب الفرصة لمشاهدة فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام.

وعبر النجوم المتحدثون في المؤتمر الصحافي عن سعادتهم بالتواجد في دبي والمشاركة في هذه البطولة المميزة، وقال جون تيري: أنا سعيد بالمشاركة في دبي التي تعودت على زيارتها عدة مرات في العام حيث أقضي فيها معظم إجازاتي السنوية مع عائلتي منذ 20 عاماً، وهذه فرصة لكي أخوض هذه المباراة التي تجمع اللاعبين النجوم الذين واجهت بعضهم في البطولات المختلفة، وسعادتي كبيرة أن ألعب في هذا الاستاد المميز وأمام الجماهير الرائعة، وفخور أني ما زلت أحافظ على لياقتي من خلال عملي في التدريب، وسأكون جاهزاً لهذه المباراة وألعب بحماس سيما وأن لون قميص فريقي هو الأزرق الذي يذكرني بقميص تشلسي الذي دافعت عنه سنوات عديدة، وأتمنى أن نتمكن من إلهام الأجيال المقبلة لتحقيق الإنجازات الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باستمرار.

مباراة أسطورية

وقال إدغار ديفيدز إنه متحمس لخوض المباراة، وقال: أتطلع لخوض التحدي في هذه المباراة الأسطورية ومواجهة فريق جون تيري أمام جمهور دبي الرائع، ونعد الجماهير بأننا سنقدم مباراة تسعدهم وتستحق المشاهدة، فنحن نسعى إلى أن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة وحماس كبير والتعرف على جمال دبي من خلال هذه البطولة.

وقال مروان فيلايني: أنا سعيد أن ألعب مع جون تيري في ذات الفريق برغم أن مسيرتنا الرياضية كانت حافلة بالتنافس ضد بعضنا البعض، أعرف تيري من وقت طويل وتواجهت مرات عديدة أمامه في الدوري الإنجليزي، حيث كنت ألعب في نادي ايفرتون ومانشستر يونايتد، فيما كان جون يلعب في نادي تشيلسي وخضنا مباريات تنافسية قوية أمام بعضنا البعض، وهذه فرصة أن ألعب جنباً إلى جنب مع لاعب كبير مثل جون تيري وجميع اللاعبين في الفريقين، وسعيد بأن ألعب في دبي وأنا على يقين بأن هذه البطولة ستكون رائعة وقوية، ودبي مدينة رائعة أحبها وسعادتي كبيرة أن أكون جزءاً من هذه المباراة وضمن فريق هيدج آند ساكس.

وأعرب محمد موسى عن سعادته بتنظيم هذه النسخة الجديدة من البطولة، وقال إن تعاونه مع مجلس دبي الرياضي ومع نادي النصر أثمر عن تنظيم نسخة أولى ناجحة في العام الماضي وهو الأمر الذي حفزه على تنظيم نسخة جديدة من البطولة واستقطاب النجوم ممن تركوا بصمات لا تنسى في كرة القدم الأوروبية والعالمية، وقال: نحن حريصون على أن تحقق البطولة المقبلة النجاح وتكون بمستوى اسم مدينة دبي، وتترجم التعاون الكبير بيننا وبين مجلس دبي الرياضي لتقديم فعالية تكون إضافة مهمة للأجندة السنوية الحافلة بالفعاليات، ونعد الجمهور بأنهم سيستمتعون بمباراة رائعة تليق باسم المدينة ومكانة الرياضة في دبي.

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