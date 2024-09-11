انخفاض المعدل التهديفي للدور الأول لكأس «ADIB»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاءت نتائج الدور الأول من بطولة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB») منطقية ووفقاً للتوقعات بعد تأهل أندية شباب الأهلي والعين والنصر والجزيرة وبني ياس، وشهدت تسجيل 36 هدفاً في 12 مباراة بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

لكن رغم هذا الكم الكبير من الأهداف في بداية مشوار البطولة، إلا أن المعدل التهديفي انخفض مقارنة بالدور الأول من كأس «ADIB» في الموسم الماضي، والذي شهد تسجيل 55 هدفاً بمعدل 4.5 أهداف في المباراة.

وبخلاف ما اعتادت عليه مباريات الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، غابت النتائج الكبيرة في تمهيدي البطولة على عكس المواسم السابقة خصوصاً الموسم الماضي، إذ كان أكبر فوز خلال الدور الأول فوز بني ياس على دبا الحصن 4-2 في الذهاب، و3-0 في الإياب، بينما تأهل الشارقة لربع النهائي بتخطي خورفكان بالفوز 1-0 ذهاباً و2-1 في الإياب.

ونجح النصر في تجاوز العروبة بالفوز في مباراة الإياب 2-1 بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، فيما تخطى شباب الأهلي، عجمان بالفوز 2-0 بعد التعادل في المباراة الأولى 1-1، وتمكن العين من الفوز على كلباء 6-3 بمجموع المباراتين، أما الجزيرة فكان الفريق الوحيد المتأهل لربع النهائي الذي تعرض للخسارة بعد هزيمته 1-2 أمام البطائح على ملعب الأخير في الإياب، مستفيداً من فوزه ذهاباً 3-1.

وبرز فريق بني ياس كأكثر الفرق فاعلية في الدور الأول من المسابقة بتسجيله 7 أهداف، إلى جانب كونه الأكثر تسديداً على مرمى المنافس بـ 15 تسديدة بالتساوي مع الشارقة، فيما جاء النصر كأكثر الفرق استحواذاً على الكرة بمعدل استحواذ بنسبة 65 %.

وبدأ صراع الهدافين في البطولة مبكراً بعدما نجح 7 لاعبين في تسجيل هدفين في الدور الأول، وهم سردار أزمون لاعب شباب الأهلي، يوسف نياكاتيه مهاجم بني ياس، لازار ماركوفيتش «بني ياس»، سيكو بابا «العين»، أناتولي بيرتراند «البطائح»، كايو لوكاس «الشارقة»، رامون ميريز «الجزيرة».

وتقام في الدور ربع النهائي للبطولة مواجهات من العيار الثقيل، حيث يلتقي الوحدة حامل لقب النسخة الأخيرة، والذي جنبته القرعة المشاركة في الدور الأول، فريق الشارقة، ويلعب شباب الأهلي مع النصر في ديربي ناري، بينما تأهل بني ياس لمواجهة الوصل الذي يشارك من ربع النهائي بصفته بطل دوري أدنوك الموسم الماضي، فيما تشهد المواجهة الرابعة والأخيرة في ربع النهائي لقاءً قوياً يجمع بين العين والجزيرة.

وبحسب مسار قرعة البطولة، يواجه الفائز من مباراة الوحدة والشارقة، الفائز من شباب الأهلي والنصر في نصف النهائي، بينما يلعب الفائز من الوصل وبني ياس مع المتأهل من العين والجزيرة.

ويقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتين ذهاباً وإياباً بنظام البطولة العام الماضي نفسه، على أن يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد تحدده رابطة المحترفين لاحقاً.

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