سالموني ثالث لاعب أرجنتيني يرتدي قميص العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أعلن نادي العين رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني فيليبي سالموني، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد قادماً من فريق غواراني الباراغواياني، وهو اللاعب الثالث من الجنسية الأرجنتينية الذي يتعاقد معه العين خلال 3 سنوات بعد جوانكا، وماتياس سنابريا، ويلعب في مركز الظهير الأيسر ويتميز بالمهارة والسرعة والعرضيات المتقنة، وسيرتدى اللاعب القميص رقم 24، ويتوقع ظهوره بالقميص البنفسجي في مباراة العين والسد القطري المقررة 16 من الشهر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مشوار العين بدوري أبطال آسيا للنخبة.

طلب

وعلمت «البيان» أن التعاقد مع سالموني جاء بناءً على رغبة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، وبذلك تصل الصفقات التي أبرمها النادي العيناوي هذا الصيف إلى 16 صفقة أغلبها للاعبين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، في إطار استراتيجية النادي القائمة على تأمين مستقبل الفريق، وبذلك تتعدد خيارات المدرب كريسبو، في اختيار التشكيلة المناسبة خلال التحديات المقبلة، والتي ينافس فيها العين على 6 بطولات على الأقل منها 3 خارجية.

تفاعل

وتفاعلت جماهير العين مع خطوة التعاقد مع اللاعب سالموني خلال منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن سعادتها، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة العيناوية، وطالبت بالمزيد من الصفقات قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم خطوط الفريق الثلاثة، إذ يحتاج العين للاعب ارتكاز ليكون احتياطياً للكوري الجنوبي بارك، وظهير أيمن بديلاً لبندر الأحبابي، ومهاجم صريح ليكون احتياطياً للهداف التوغولي لابا كودجو.

وحتى الآن يمضي العين بخطى ثابتة في منافسات هذا الموسم، حيث خاض 4 مباريات فاز في 3 وتعادل في مباراة ولم يخسر، وتأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 14 هدفاً، مقابل 7 أهداف ولجت مرماه، ويأمل أنصار الفريق في متابعة مرحلة النتائج الجيدة، على المستويين الداخلي والخارجي، والعودة إلى منصات التتويج المحلية بعد غيابه الموسم السابق وخروجه دون أي بطولة محلية، ويخوض الفريق 3 مباريات مهمة في شهر سبتمبر الحالي، فبالإضافة لمباراته أمام السد القطري بالبطولة الآسيوية للنخبة الاثنين المقبل، سيلعب بعدها بأسبوع أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس القارات، فيما يواجه الوصل 29 سبتمبر لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

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