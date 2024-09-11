منصور الفلاسي: العميد «براند» جاذب للشركات الكبرى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وقع نادي النصر اتفاقية رعاية جديدة للفريق الأول لكرة القدم مع شركة «نيكسن» الكورية أحد رعاة مانشستر سيتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم، أول من أمس، في مقر نادي النصر، بحضور منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ويونسوك لي، المدير العام لشركة نيكسن، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وهيثم عبدالرحمن الخاجة، المدير التنفيذي للشركة.

قاعدة متنوعة

وأعرب منصور الفلاسي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وانضمام شركة «نيكسن» إلى قائمة رعاة نادي النصر، وقال: نادي النصر يستحق مثل هذه الرعايات الكبيرة، «نيكسن» شركة مرموقة ومعروفة، وهي من الرعاة الأساسيين في نادي مانشستر سيتي، ونتشرف بانضمامها إلى قائمة رعاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليصبح أول نادٍ ترعاه الشركة على مستوى الشرق الأوسط، وهذا يحسب لنادي النصر باعتباره «براند» جاذباً للشركات الكبرى، ونحن نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة مع شركائنا، وفخورون بهذه الرعاية.

وأوضح الفلاسي أن رعاية شركة «نيكسن» الكورية التي تتخذ من دبي مقراً لها يؤكد دور القطاع الخاص في دعم الأندية ورعايتها، هدفنا مد جسور تواصل مع شركائنا، وإرساء أسس راسخة وقوية لشراكات مستدامة وقوية ذات مدى طويل، وتحقيق الاستدامة المالية لنادي النصر، وهو الهدف الذي أنشأت من أجله شركة الاستثمار، وقال: رعاية النادي من شركة نيكسن، ستسهم في مواصلة تنويع قاعدة رعاة النادي في مختلف المجالات، ونحن متفائلون بأن يثمر هذا التعاون الكثير من النجاحات في المستقبل.

هدف

من جهته، قال يونسوك لي: «إن نادي النصر هو أقدم الأندية في الإمارات، وإن الرعاية لنادٍ عريق مثله بهدف الوصول إلى شريحة واسعة من المتابعين للنادي وكرة القدم في الإمارات والمنطقة»، وقال: «تفخر شركتنا برعاية نادي النصر، وتمثل هذه الاتفاقية بداية، ونحن نضع في الاعتبار توسيع آفاق التعاون مع النادي مستقبلاً».

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