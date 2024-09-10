دبي تستضيف "كأس أساطير كرة القدم" 30 نوفمبر

المصدر: وام

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تستضيف دبي مباراة “كأس أساطير كرة القدم” بين فريقي “كينجز X1” و"هيدج آند ساكس" بمشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين على ستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي يوم 30 نوفمبر القادم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بنادي النصر الرياضي بحضور الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مالك فريق كينجز X1، وإدجار ديفيدز نجم منتخب هولندا ونادي يوفنتوس سابقا، وجون تيري، نجم المنتخب الانجليزي ونادي تشيلسي سابقا، ومروان فيلايني، نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر يونايتد سابقا، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد موسى رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وشيفانش رانجيت مالك فريق هيدج آند ساكس.

وقال الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم إنه حرص على المساهمة في هذه النسخة والمشاركة في نجاحها مؤكدا أن الرياضة جزء أساسي من حركة المجتمع، والرياضة في دبي تحظى باهتمام كبير وتحقق نجاحات متواصلة وتستقطب منظمين ولاعبين عالميين ونوه إلى السعى إلى استقطاب لاعبين مميزين للفريق من أجل الفوز باللقب وتقديم حدث رياضي للجماهير يليق باسم دبي ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية.

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