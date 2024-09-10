الأبيض الأولمبي يختتم معسكره الداخلي في مدينة العين

المصدر: البيان

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اختتم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة يوم أمس معسكره الداخلي, الذي أقيم في مدينة العين واستمر لمدة 10 أيام استعدادا للمشاركات المقبلة.

وخاض الأبيض الأولمبي خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام شقيقه البحريني، انتهت المواجهة الأولى بفوز منتخبنا بهدفين نظيفين ، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

وضمت قائمة المنتخب الأولمبي 24 لاعباً هم : حمد المقبالي ، سعيد سالم ، مرزوق البدواوي ، مبارك بن زامة ، خليفة المزروعي ، خالد ناصر ، علي طاهر ، زايد خميس ، عبدالله خالد ، جمال خليفة ، خالد علي ، علي عبدالعزيز ، سيف صالح ، عبدالله أحمد ، محمد الوافي ، يوسف عبدو ، ضاري فهد ، ربيع حسن ، مطر سالم ، محمد خليل ، محمد اليماحي ، سيف سالم ، علي المعمري ومايد الكاس

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