1.4 مليار درهم القيمة السوقية لدوري للمحترفين

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 1.43 مليار درهم «354 مليون يورو»، وفقاً للتحديثات الجديدة لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات اللاعبين، وذلك بارتفاع بلغ 4.8 % عن تحديثات شهر أغسطس الماضي، التي بلغت 1.3 مليار درهم «338 مليون يورو» حينها.

وأسهم تعاقد فريق الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير، القادم من ريال بيتيس الإسباني، في رفع القيمة السوقية للمسابقة، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعب 10 ملايين يورو، ليصبح الأعلى في دوري أدنوك، ويليه كل من سفيان رحيمي لاعب العين، وسردار أزمون لاعب شباب الأهلي، بـ 8 ملايين يورو لكل لاعب.

ويتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 45.77 مليون يورو، يليه الجزيرة بـ 41.78 مليون يورو، فيما يأتي الوصل ثالثا بـ 37.11 مليون يورو.

وجاء رابعاً فريق الشارقة بـ 37 مليون يورو، ثم شباب الأهلي خامسا بـ 36.58 مليون يورو، ثم النصر سادسا بـ 33.04 مليون يورو، ثم الوحدة سابعاً بـ 28.19 مليون يورو، والبطائح ثامناً بـ 21.2 مليون يورو، وكلباء تاسعاً بـ 19.11 مليون يورو، وبني ياس عاشراً بـ 14.45 مليون يورو، وعجمان في المركز الـ 11 بـ 14.10 مليون يورو، ثم خورفكان في المركز الـ 12 بـ 13.59 مليون يورو، ويليه دبا الحصن في المركز الـ 13 بـ 7.76 ملايين يورو، والعروبة في المركز الـ 14 بـ 4.52 ملايين يورو.

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