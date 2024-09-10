برازيلي جديد للشارقة وخانة واحدة متبقية للأجانب

المصدر: الشارقة ــ ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح البرازيلي جيليرمي بيرو ثالث اللاعبين المقيمين في الشارقة، بعد أن أكمل النادي الاتفاق مع ناديه الأصلي كورينثيانز، ووفقاً لتقارير صحفية برازيلية، طلب الشارقة استعارة لاعب الوسط جيليرمي بيرو من كورينثيانز، صاحب الـ20 عاماً، وشارك بيرو مع فريق كورينثيانز في 29 مباراة بجميع البطولات، كما لعب 19 مباراة مع فريق تحت 20 عاماً.

وسيتم الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، ويتواجد في قائمة الشارقة ضمن فئة المقيمين كل من ديفيد بتروفيك المدافع الصربي وديفيد جونديم المدافع البرازيلي. وعلى صعيد فئة المحترفين الأجانب تبقت خانة شاغرة للشارقة يتم التعامل معها بهدوء لاختيار أحد من المرشحين بالتنسيق مع المدير الفني كوزمين أولاريو الذي أطلق تصريحات مثيرة للجدل بعد مباراة الفريق مع خورفكان قال فيها إنه سمع بالتعاقد مع لاعب جديد في إشارة منه للاعب البرازيلي المقيم جيليرمي بيرو.

ويتواجد بفئة المحترفين الأجانب في الشارقة حالياً 4 لاعبين هم يومين تشو المدافع الكوري الجنوبي، ولاعب الوسط الكرواتي داركو، ولاعب الوسط التونسي فراس بالعربي، والمهاجم الإسباني باكو الكاسير، وسيكون المحترف الأجنبي الخامس مهاجماً صريحاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز