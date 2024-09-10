ناصر اليماحي: جمهور منتخبنا لا يحتاج إلى بطاقة دعوة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن جمهور «الأبيض» لا يحتاج إلى بطاقة دعوة، وطالبهم بضرورة المؤازرة والوقوف خلف اللاعبين طوال زمن المباراة، والزحف لملعب هزاع بن زايد بالعين قبل وقت كافٍ، حتى يتحقق النصر بإذن الله، وتتواصل أفراح الجماهير بعد تخطي العنابي الخميس الماضي بملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر.

ووصف اليماحي مباراة منتخبنا اليوم أمام إيران ضمن الجولة الثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026، بالمهمة وقال: تأتي أهمية المباراة لاعتبارات كثيرة، لأنها تجمعنا بالمنتخب الإيراني الذي يملك نفس الرصيد من النقاط لكن «الأبيض» يتفوق عليه بفارق الأهداف، كما أن اللقاء يدعم جهود الأبيض في الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى وتعزيز الحظوظ بالوصول إلى النهائيات بعد تحقيق الانتصار قبل أيام على منتخب قطر. وتابع اليماحي: يجب استثمار الفوز الأخير على منتخب قطر بنتيجة 3 ـ 1، داعياً إلى ضرورة التركيز العالي وتوخي الحذر وعدم الاستعجال واللعب بروح الجماعة والبعد عن ارتكاب الأخطاء.

كما عبر اليماحي عن ثقته في مدرب منتخبنا الوطني البرتغالي باولو بينتو في اختيار التشكيلة المناسبة لخوض اللقاء، لافتاً إلى أن قائمة الأبيض تضم لاعبين «شباباً» يمتلكون الطموح ولا غنى في ذات الوقت عن اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يقدمون الأفضل مع انطلاقة كل مباراة.

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