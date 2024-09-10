عثمان بوسعيد لاعب النصر لـ «البيان»: العيش في دبي أفضل من أوروبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد البلجيكي عثمان بوسعيد لاعب فريق النصر لكرة القدم، أنه سعيد للغاية بتجربته الجديدة في الدوري الإماراتي، وأنه يشعر بالارتياح لتأقلمه سريعاً مع أجواء الفريق، واصفاً الحياة في دبي، بأنها مثالية، وأفضل من أوروبا، لأنها حافلة بكل مواصفات المعيشة السهلة الآمنة في مجتمع تربطه علاقات الود والاحترام لكل أفراده، وقال في تصريح خاص لـ «البيان»: فخور بالانتماء إلى نادي النصر، الحياة هنا رائعة، وأفضل حتى من أوروبا، صحيح تركيزنا أولاً وأخيراً على العمل، ولكن الجوانب الأخرى مهمة أيضاً للشعور بالراحة، كنت معتاداً على زيارة دبي بشكل مستمر، خلال فترة الإجازات، ولطالما تمنيت اللعب هنا في الإمارات، لأنها بلد جميل وآمن.

وانضم بوسعيد «24 عاماً»، إلى النصر، بداية الموسم الحالي، قادماً من نادي أوتريخت الهولندي، لكنه بدأ مسيرته الاحترافية بنادي ليرس البلجيكي، الذي لعب له موسماً واحداً، بين 2017 و2018. ويعد بوسعيد أحد أبرز الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ونجح في فرض نفسه كأحد اللاعبين المتميزين في المباريات الأربع التي خاضها العميد.

تأقلم

ويتقن بوسعيد 4 لغات، وهي الفرنسية والإنجليزية والهولندية والألمانية، ما سهل تأقلمه سريعاً مع أجواء الفريق، مشيراً في هذا الإطار إلى أن إتقانه اللغة الهولندية ساعده كثيراً على التفاهم مع المدرب شرودر، واستيعاب أفكاره وفلسفته، وأضاف: «أنا محظوظ بوجود شرودر على رأس الفريق، لأنه يعرفني جيداً، منذ أن كان مدرباً بفريق أياكس، وكنت حينها لاعباً في أوتريخت، إضافة إلى الكابتن عادل تاعرابت، الذي ساعدني كثيراً على الـتأقلم سريعاً مع الفريق، لذلك أشعر بكثير من الارتياح، كما لو أنني موجود منذ سنوات طويلة في النصر».

وتابع: «أعرف جيداً الطريقة التي يعتمدها المدرب، وما يريده من كل لاعب، فهو مثل أغلب مدربي المدرسة الهولندية، يمتلكون الفلسفة نفسها، لذا، من السهل التأقلم مع أفكاره وتقبلها سريعاً، خاصة أنني قضيت أكثر من 6 مواسم في الدوري الهولندي».

ووصف بوسعيد الأجواء في الفريق بالمثالية، مشيراً إلى أن النصر يمتلك لاعبين جيدين، يحملون تجارب كروية متنوعة، وخبرة واسعة، وفي مقدمهم عادل تاعرابت الذي لعب في أكبر الأندية الأوروبية، وفي دوريات مختلفة، وقال: «لدينا مدرب كفء، وفريق يمتلك شخصية قوية، وعلى مستوى عالٍ فنياً وبدنياً».

وأكد بوسعيد أنه يتمنى تحقيق الكثير من الطموحات والأهداف التي يسعى إليها مع فريقه هذا الموسم، وقال: «أريد مساعدة الفريق، وتقديم مستويات جيدة، تسعد جماهيرنا».

منافسة

وحول قدرة النصر على المنافسة على لقب الدوري، أكد بوسعيد أن الهدف هو تحقيق أكبر عدد من الانتصارات، وخوض المباريات بالقطعة، والأهم أن يحافظ الفريق على تركيزه العالي، ومواصلة نتائجه الإيجابية، وأضاف: «نحاول أن نطور مستوانا، وأن نظهر شخصية النصر في كل مباراة، جميعنا يريد الفوز بلقب أو أكثر نهاية الموسم، وهو الهدف الذي نسعى له، سنبذل قصارى جهودنا من أجل ذلك، ثم سنرى إلى أين يمكن أن نصل، نتمنى أن يستمر جمهورنا في دعمنا في كل مباراة، ونعدهم بحصد المزيد من الانتصارات، حتى نبقى في القمة دائماً».

وعن رأيه في الدوري الإماراتي من الناحية الفنية، أوضح بوسعيد أن الكرة الإماراتية وصلت إلى مستويات جيدة، وأن أغلب الأندية تضم لاعبين على مستوى عالٍ، ومن مدارس كروية مختلفة، إضافة إلى التنظيم الرائع للمباريات، والملاعب الجميلة، التي تجعل كل لاعب يتمنى اللعب عليها.

جئت إلى مكان طالما تمنيت اللعب فيه

الكرة الإماراتية وصلت

إلى مستويات جيدة فنياً وتنظيمياً

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