مدرب بني ياس يشعل المنافسة بين اللاعبين ويمنح الثقة للبدلاء

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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أشعل البرتغالي جواو بيدرو مدرب بني ياس المنافسة بين لاعبيه بإشراك 20 لاعباً في 4 مباريات خاضها الفريق في بطولة الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بواقع مباراتين في كل بطولة، حيث منح ثقته لعناصر الصف الثاني الذين قدموا مستويات جيدة، مؤكداً أن التواجد ضمن عناصر التشكيل الأساسي سيكون بالعطاء وليس بالأسماء.

وانعكست طريقة المدرب البرتغالي بشكل إيجابي على مستوى ونتائج السماوي، الذي حقق 3 انتصارات من 4 مباريات، بفوزه على الجزيرة في مستهل مشوار بطولة الدوري وخسارته أمام النصر في ذات المنافسة، مع فوزه ذهاباً وإياباً على دبا الحصن في كأس الرابطة بمجموع 7 ـ 2، الشيء الذي أهله لنيل بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسة، مع ظهور الفريق بشكل مختلف ومتميز تحت قيادته الفنية الشيء الذي رفع سقف الطموح وسط جماهير النادي التي ظلت تدعم الجهاز الفني واللاعبين بقوة منذ بداية الموسم.

ومن أبرز مفاجآت جواو بيدرو في التشكيلة، منح الثقة للاعب خلف الحوسني الذي ظل على دكة مقاعد البدلاء في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في مباراة واحدة ببطولة الدوري، لكن بيدرو ركز عليه في فترة الإعداد ودفع به أساسياً في المباريات السابقة، ولم يخذل الحوسني مدربه وظل من أبرز نجوم الفريق ونال جائزة أفضل لاعب في مباراة دبا الحصن، وأحرز أول هدف له في المنافسة وثاني أهدافه خلال مشواره في الملاعب البالغ عشر سنوات.

كما منح بيدرو ثقته للاعب المقيم جوهان بعانجسبو، كما جدد المدرب البرتغالي الثقة في حسن المحرمي الذي عانى من الإصابة التي كانت قد أبعدته من التشكيلة وأعاده إلى الواجهة من جديد، ودفع باللاعب خميس الحمادي بعد أن حوله لمقاعد الاحتياط حتى يجتهد في التدريبات، مع إشراك عبد الله سلطان البلوشي وأبوبكر سيسي ومحمد سالم المنهالي ودعمه الكبير للمدافع خميس المنصوري المتواجد مع المنتخب الوطني حالياً.

ويعتمد جواو بيدرو بجانب رغبته في رفع المستوى الفني للاعبيه بإشعال المنافسة بينهم، تجهيز مجموعة كبيرة من العناصر المؤهلة للمشاركة في مشوار الموسم الطويل حتى لا يتأثر الفريق بالغيابات ويكون قادراً على مواصلة نتائجه الإيجابية، الشيء الذي يشير إلى أن «السماوي» في طريقه لتقديم موسم حافل بالانتصارات.

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