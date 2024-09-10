نظافة الشباك تعكس «الصلابة الدفاعية» للعنابي مع روني

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات الوحدة الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في أي مباراة، ما بين ودية ورسمية، منذ بداية التحضير للموسم الحالي، وحتى بعد مرور جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد على المنظومة الدفاعية القوية التي يمتلكها «العنابي»، تحت قيادة مدربه النرويجي روني دايلا.

ونجح الوحدة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، بعد فوزه على غلف يونايتد ودياً بثلاثية نظيفة، في إطار استعداداته لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، بالمواجهة المرتقبة التي تنتظره أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، والمقررة يوم 22 سبتمبر الجاري.

وعكست نظافة شباك الوحدة، الصلابة الدفاعية التي ميزت الفريق تحت القيادة الفنية للمدرب روني دايلا، الذي تولى مهمة قيادة الفريق في الموسم الحالي، في أول تجربة له في المنطقة، سعياً نحو إحراز لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 14 عاماً.

وشكّل التعاقد مع ساشا إيفكوفيتش في صفقة انتقال حر، قادماً من بني ياس، وعودة الظهير الأيسر جيانلوكا مونيز، بعد انتهاء إعارته من عجمان، إلى جانب التعاقد مع النيجيري فافور أوغبو في فئة اللاعب المقيم، إضافة نوعية لدفاع الوحدة، بجانب الثنائي لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير.

ونجح ساشا بخبراته في تشكيل ثنائية مميزة مع بيمنتا في مركزي قلب الدفاع، فيما اعتمد دايلا على علاء زهير في مركز الظهير الأيمن، ليعوض رحيل عبد الله الكربي وخالد بطي.

وخاض الوحدة 9 مباريات مع روني، منها 7 مباريات ودية، ومباراتان رسميتان، إذ خاض في معسكر صربيا 4 مباريات، فاز خلالها على زفيزدا البوسني وفوزدوفاك الصربي بخماسية نظيفة، وعلى تيكستيلاك الصربي 2 - 0، وتعادل سلبياً مع إي إم تي، ولعب مباراتين وديتين في أبوظبي، وفاز على الجزيرة 2 - 0، وبخماسية نظيفة على غلف إف سي.

ونجح الفريق بحصد العلامة الكاملة في أول جولتين، بالفوز على عجمان وخورفكان بالنتيجة ذاتها 1 - 0، وواصل أفضليته الدفاعية بالفوز الأخير ودياً على غلف يونايتد بثلاثية نظيفة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز