رباعي الساحل الشرقي يفشل في امتحان كأس «أبوظبي الإسلامي» ويغادر مبكراً

المصدر: خورفكان ــ محمد فضل

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خيب رباعي الساحل الشرقي «كلباء، خورفكان، دبا الحصن، العروبة»، آمال وتطلعات جماهيرهم ليغادروا من الباب الواسع مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» ويفشلوا في امتحان المسابقة بعد أن منيت الفرق الأربعة بهزائم جديدة بعد مغادرة كلباء إثر هزيمته الثانية ذهاباً وإياباً على يد العين الذي فاز في الذهاب بنتيجة 3 - 2، وفي الإياب 3 - 1، ولم يكن خورفكان أفضل حالاً منه بعد أن خسر أمام الشارقة ذهاباً بهدف وإياباً 2 - 1، وأيضاً خسر دبا الحصن ذهاباً 2 - 4 وإياباً بثلاثية نظيفة، وفشل العروبة في تفجير المفاجأة بعد تعادله سلبياً إياباً أمام النصر والذي عاد وفاز عليه في الإياب 2 - 1 بملعب آل مكتوم، وستركز الأجهزة الفنية للأندية الأربعة جهودها وتحول بوصلتها نحو مباريات دوري أدنوك للمحترفين بعد مغادرتها أجواء كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

يذكر أن مواجهات ربع نهائي مسابقة الكأس تجمع كلاً من الوحدة حامل اللقب الذي يلتقي بالشارقة، والوصل بطل الدوري في مواجهة بني ياس، ولم يلعب الوحدة والوصل مواجهات الدور الأول بعد أن تم إعفاؤهم من خوض مواجهات الافتتاح، ويلتقي الجزيرة بالعين، والنصر يواجه شباب الأهلي، فيما غادر عجمان والبطائح المسابقة.

من جانبه، قدم سهيل عبدالله حارس دبا الحصن اعتذاره لإدارة وجماهير دبا الحصن على الخسارة والخروج من مسابقة الكأس، مشيراً إلى أن طرد يوفانوفيتش في أول 10 دقائق والفريق الضيف استغل حالة الطرد، مشيراً إلى أن الهزيمة في كأس المصرف لن تؤثر على الفريق في الدوري، وفي اعتقادي أن القادم أفضل ونحاول التعويض ضمن مباريات الدوري.

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