شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة إلى ربع نهائي كأس «أديب»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، الشارقة - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

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أكملت فرق شباب الأهلي وبني ياس والجزيرة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، أمس.

وجاء تأهل شباب الأهلي بعد تخطيه عجمان في المباراة، التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، وانتهت بالتعادل 1-1، ليستفيد «الفرسان» من فوزه ذهاباً 2 - 0، ليضرب موعداً مع النصر في المرحلة المقبلة، وتحقق التأهل بصعوبة، وبعد سيناريو مثير تقدم فيه عجمان بهدف في الشوط الأول، عبر وليد أزارو، ثم أدرك يوري التعادل لشباب الأهلي في الشوط الثاني.

وتأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع النهائي، على حساب دبا الحصن بالفوز عليه 3 - 0، وكان «السماوي» قد فاز في لقاء الذهاب 4 - 2، لينال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عن جدارة.

وخلال اللقاء لم يجد «السماوي» صعوبة في نيل الأفضلية، بعد استفادته من الطرد المبكر للاعب دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش في الدقيقة العاشرة إثر لعبة مشتركة مع حارس المرمى فهد الظنحاني، وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36، والثاني بواسطة خلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول.

وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للقاء أضاف البديل لازار ماركوفيتش الهدف الثالث للسماوي.

وتأهل الجزيرة إلى ربع النهائي رغم خسارته أمام البطائح بهدفين مقابل هدف واحد في إياب للدور الـ16، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، مستفيداً من فارق الأهداف لمصلحته بعد فوزه ذهاباً بنتيجة 3 - 1، وضرب الجزيرة موعداً مع العين في ربع النهائي.

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