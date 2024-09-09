كوزمين: الشارقة تعاقد مع لاعب جديد دون علمي

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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كشف كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، أنه علم بنية الإدارة التعاقد مع لاعب جديد دون استشارته، وقال خلال تعليقه على مباراة فريقه مع خورفكان، التي كسبها الشارقة 2 - 1، وتأهل للدور ربع النهائي، لملاقاة الوحدة في مسابقة «كأس أديب»، إن الأمر المهم بالنسبة له، هو توافر عدد كبير من اللاعبين أكثر من أهمية علمه بهوية اللاعب الجديد.

وقال، على حد تعبيره: «سمعت أن هناك لاعباً جديداً قادماً معنا، من الممكن أنني ليس مهم بهذا النادي حتى أعرف، ولكنها ليست مشكلة، وأعتقد أنه كل ما يكون لدينا لاعبون أكثر، سيكون لدينا خيارات أكثر».

وتحدث كوزمين عن المباراة قائلاً: «كان بإمكاننا أن نُنهي المباراة بشكل مُبكر، وأنا سعيد بعودة المصابين، واللاعب الجديد الكراواتي داركو».

أفضلية

من جهته، لم يخفِ المدرب ايسايلا المدير الفني لفريق خورفكان، اعترافه بأفضلية فريق الشارقة، مرجعاً ذلك لحسابات ما قبل المباراة، بعد فوز الشارقة ذهاباً، واضطراره للتركيز على الناحية الهجومية، وقال: «لم تكن الأفضلية معنا، بسبب الخسارة في مباراة الذهاب، وبالتالي، كان مطلوباً منا اللعب بشكل هجومي، وعندما تفعل ذلك، فيه نوع من الخطورة، أبارك للشارقة الفوز والتأهل، أردنا المخاطرة لتعويض خسارة الذهاب، والاندفاع للهجوم كلفنا مساحات، استفاد منها الشارقة، ليحسم الفوز والتأهل، وفريق الشارقة ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني».

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