4 مشاهد بارزة في مواجهة العين وكلباء بإياب كأس «أديب»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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نجح بدلاء المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، في إنهاء حالة القلق التي انتابت جماهير «الزعيم» بعد تأخر الفريق بهدف حتى نهاية الشوط الأول خشية أن يتكرر سيناريو الموسم الماضي بنفس المسابقة، عندما نجح كلباء في تحقيق الفوز على العين إياباً بملعب استاد هزاع بن زايد بهدفين نظيفين ليعادل نتيجة لقاء الذهاب التي انتهت لصالح الأخير بنفس النتيجة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للفريق البنفسجي بتألق كبير من الحارس الدولى خالد عيسى حينها، وفيما يلي 4 مشاهد بارزة في مباراة أول من أمس.

1 - الذكاء يغلب القوة

برغم استحواذ العين على الكرة بنسبة تجاوزت 66 % غير أن المدرب الصربي فورك رازوفيتش، المدير الفني لكلباء نجح في فرض أسلوبه بذكاء إذ اعتمد على الهجمات المرتدة ووجه لاعبيه للضغط على أصحاب الأرض من الجهة اليسرى لينجح في التقدم بهدف من هذه الجهة بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة وكاد أن يعزز تقدمه في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس محمد بوسندة.

2 - الدقيقة 46

شهدت الدقيقة 46 نقطة تحول واضحة لصالح العين بدخول الظهير الأيسر اريك الذي استقبلته الجماهير البنفسجية بسعادة غامرة بعد غيابه منذ الموسم الماضي بداعي الإصابة، التي تعرض لها في لقاء الهلال السعودي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وعزز دخول اللاعب قوة العين من الجهة اليسرى وضاعف من ضغطه على مرمى الضيوف حتى نجح في إحراز هدف التعادل بواسطة اللاعب المهاري سيغوفيا.

3 - البدلاء صنعوا الفارق

استمر مدرب العين في إجراء تبديلات لتعزيز الناحية الهجومية لفريقه فأدخل كل من محمد عوض الله المهاجم الصريح، ولاعب الوسط المتقدم خالد البلوشي، ونجح اللاعبان في إضفاء أسلوب هجومي قوى لينجح الأول في تسجيل الهدف الثاني، وسجل البلوشي هدفاً ألغته تقنية الفيديو، قبل أن يعود هذا الأخير ليصنع الهدف الثالث الذي سجله سيكوبابا.

4 - إرهاق «النمور»

بسبب السيطرة الميدانية والهجوم المتواصل للعين في الشوط الثاني، بدا واضحاً أن الإرهاق نال من عزيمة لاعبي كلباء «النمور»، إذ تعرض أكثر من لاعب للإصابة نتيجة المجهود البدني الكبير، وهو ما استفاد منه العين الذي كاد أن يضاعف النتيجة في مناسبات عدة وحافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة معلناً تأهله لربع النهائي.

سعادة

من جهته، عبر المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن سعادته بأداء لاعبي فريقه والفوز المستحق على حساب كلباء والذي قاد فريقه إلى التأهل إلى ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خصوصاً وأن المباراة شهدت ظهور لاعبين شباب لعبوا دقائق أقل خلال مواجهات الفريق الرسمية، الأمر الذي يؤكد أن العين هو الأفضل والأكثر قوة.

وحول الظهور القوي للعين في مباراة الإياب عكس مواجهة الذهاب قال: لكل مباراة يخوضها الفريق ظروفها الخاصة وفي بعض الأحيان لا تمضي الأمور كما هو مخطط لها على الأرض وفي مباراة الإياب شهدنا لاعبين يظهرون لأول مرة في القائمة الأساسية والمؤكد أنه بمزيد من الانسجام والتناغم سنكون أفضل بكل تأكيد.

غيابات

بدوره، أكد الصربي فورك رازوفيتش، المدير الفني لكلباء، أن العين استحق الفوز والتأهل لأنه كان الأفضل، وقال: للأسف ولجت مرمانا أهداف سهلة واستفاد العين من الأخطاء التي ارتكبناها، وعندما يسجل عليك فريق مثل العين أهداف فمن الصعب تعويض ذلك، الواضح أن لاعبي فريقي فقدوا الأمل بعد أن اهتزت شباكهم بالهدف الثاني، لقد كانت لدينا غيابات مؤثرة على مستوى الهجوم، وعلينا أن نعالج السلبيات التي عانى منها الفريق منذ الموسم الماضي على مستوى الدفاع وسيكون هذا شغلنا الشاغل في المرحلة المقبلة.

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