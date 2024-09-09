شرودر: وجود النصر في قمة الدوري ليس مفاجأة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، أن تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كان مستحقاً، مشيراً إلى أن العميد قاتل حتى النهاية، وعلى الرغم من الطريقة الدفاعية التي اعتمدها المنافس فإن الإصرار والعزيمة اللذين تحلى بهما الفريق طيلة المباراة كانا أقوى، موضحاً أن تحقيق النصر للفوز الثالث على التوالي ووجوده في قمة الدوري ليس مفاجأة. وخطف النصر بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس «أديب» في الوقت القاتل بعدما تغلب على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد، وسيطر التعادل على أغلب مجريات المباراة قبل أن يختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً في الدقيقة 90 + 7 قبل الصافرة النهائية للحكم بثوانٍ قليلة.

وعن حظوظ النصر في المنافسة في البطولات الأربع التي يشارك فيها في الموسم الجديد، وهي كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبطولة دوري أبطال الخليج للأندية، صرح المدرب الهولندي بأن العميد سيحاول فرض كلمته في جميع هذه البطولات والمنافسة بكل جدية على تحقيق أي لقب متاح أمامه، مشيراً إلى أنه يركز على السير خطوة خطوة وخوض المباريات بالقطعة، واحترام كل المنافسين. وأضاف: بلا شك نتمنى الفوز بجميع هذه الألقاب، ولكن كل الفرق تشاركنا هذا الهدف، والأمر يحتاج إلى الكثير من العمل والتركيز في كل مباراة.

وحول الترشيحات التي بدأت تصب في مصلحة النصر ليكون أحد المنافسين البارزين على لقب الدوري، قال شرودر: نعم أسمع ذلك، أريد القول إنني عندما أتيت إلى هنا في الموسم الماضي تحدثت مع عبدالله بن طوق، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعبدالله الطاير، عضو مجلس الإدارة، حول هدفنا في تغيير فلسفة الفريق وشكله، وبدأنا معاً في تنفيذ هذا المشروع من خلال تغيير طريقة اللعب، ومنذ قدومي حتى الآن أعتبر أن النصر من ضمن أندية القمة، كنا من ضمن أفضل 3 أندية في الدور الثاني للموسم الماضي، وحالياً الفريق مستمر على النهج نفسه، بالنسبة لي وجود النصر في القمة ليس مفاجأة، هدفنا احتلال مركز ضمن المراكز الـ6 الأوائل، والأهم هو العمل بروح الفريق الواحد والطريقة التي نلعب بها كرة القدم.

ووصف شرودر الفوز الثالث للفريق على التوالي بالمهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود حتى يستمر النصر في حصد الانتصارات، مشيراً إلى أن الفوز الصعب كان بسبب الطريقة التي لعب بها العروبة، حيث تعمد غلق المساحات واللعب بطريقة دفاعية منذ البداية، وقال: كنا الأفضل، وأعتقد أن فريقاً واحداً كان يلعب كرة قدم حقيقية، وأشكر العروبة على التطور، لقد كان منافساً قوياً.

واعترف شرودر بأن النصر لم يظهر المستوى نفسه الذي قدمه في المباراتين الأخيرتين في الدوري، لكن الفريق قاتل حتى النهاية، وقال: أتفق تماماً أننا لم نظهر الأداء السابق نفسه، وهذا أمر طبيعي، لأنه لا يمكنك أن تلعب كرة قدم جيدة دائماً، لكن الروح القتالية كانت حاضرة، وبصرف النظر عن كل ذلك نجحنا في قلب تأخرنا إلى فوز، وأحياناً تحتاج إلى خوض مثل هذا النوع من المباريات للتعلم منها.

من جهته، أعرب البرتغالي برونو بيريرا، مدرب العروبة، عن شعوره بالحسرة والندم للخسارة في اللحظات الأخيرة، وقال: عشنا سيناريو صعباً، ولا نستحق الخسارة في الوقت القاتل، لعبنا بندية أمام منافس قوي، وحزين عطفاً على ما قدمه فريقي.

وأوضح بيريرا أنه على الرغم من الخسارة فإنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه الفريق، ومتفائل بقدرته على التطور في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أنه خرج بالعديد من المكاسب من مواجهة النصر، وأن العروبة يحتاج إلى تحقيق الفوز الأول حتى ينتقل إلى المحطة التالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز