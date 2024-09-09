استعراض تجربة الإمارات في مؤتمر أمريكا الجنوبية لطب كرة القدم

المصدر: بوغوتا - البيان

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سجل الطب الرياضي الإماراتي حضوراً مميزاً في مؤتمر أمريكا الجنوبية لطب كرة القدم في العاصمة الكولومبية بوغوتا، الذي عقد بمشاركة 500 عضو من مختلف دول العالم. وقدم مركز «فيفا» الطبي بدبي مقترحين علميين لتطوير برامج تأهيل وعلاج اللاعبين من الإصابات الرياضية، ما ترك انطباعاً جيداً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للعناية بصحة الرياضيين، والارتقاء بالطب الرياضي، وتقديم العناية اللازمة، خاصة في مجال كرة القدم.

وعرض الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز «فيفا» الطبي بدبي، بروتوكول العودة إلى الملاعب بعد الجراحة الطبية، الذي يطبق حالياً في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بإصابات العضلة الضامة وأسفل البطن، ويتميز البروتوكول بسرعة العودة إلى ممارسة النشاط الرياضي خلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، وهو ما أسهم في استقبال العديد من نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الماضية لتطبيق هذا البروتوكول في دبي.

كما استعرض المركز أيضاً تجربة الفحص الطبي للاعبين قبل بداية الموسم الرياضي، أو عند توقيع العقود الجديدة خلال الانتقال من نادٍ إلى نادٍ آخر، وذلك باعتماد نموذج جديد للفحوصات يرتكز أساساً على الوقاية من الموت المفاجئ في الملاعب، إلى جانب بروتوكول تقييم مؤشرات اللياقة والأداء الرياضي، وهو ما يمنح الأندية معلومات دقيقة عن كل أنواع الإصابات التي تعرض لها اللاعب سابقاً، وتحديد مدى احتمالية معاودتها مرة أخرى، أو مدى تأثيرها في الأداء الرياضي للاعب في بقية مشواره بالملاعب.

وتم اختيار مركز فيفا الطبي بالإمارات للمشاركة في كونغرس طب كرة القدم بأمريكا الجنوبية من بين 25 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل السمعة المرموقة التي وصل إليها الطب الرياضي في الدولة، والنجاحات التي حققها في استقطاب أشهر نجوم الكرة في العالم للعلاج في الإمارات، والاستفادة من التجهيزات المتطورة والكفاءات الكبيرة والتسهيلات المتوفرة.

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