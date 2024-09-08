شباب الأهلي يعبر عجمان ويضرب موعداً مع النصر

المصدر: عجمان – ياسر قاسم - تصوير- سالم خميس

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أكمل شباب الأهلي عقد المتأهلين للدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "أديب" بعد تخطيه عجمان في ختام مباريات جولة الإياب للدور التمهيدي في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد وانتهت بالتعادل 1-1، ليستفيد شباب الأهلي من فوزه ذهاباً 2-0، ليضرب موعداً مع النصر في المرحلة المقبلة، وجاء التأهل بصعوبة وبعد سيناريو مثير تقدم فيه عجمان بهدف في الشوط الأول ثم أدرك شباب الأهلي التعادل في الشوط الثاني.

قدم عجمان مباراة جيدة في الشوط الأول ترجمها إلى تفوق هجومي معظم فترات الشوط وضاعت له أكثر من فرصة عن طريق وليد أزارو وجونيور بفضل تألق الحارس حمد المقبالي فيما غابت الخطورة على مرمى حارس عجمان علي الحوسني واستمر الضغط الهجومي لعجمان حتى تمكن وليد أزارو من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الأولى للوقت البديل من صناعة متقنة للطرف الأيسر محمد سبول، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف أشعل المباراة في شوطها الثاني الذي جاء قوياً

وتحسن مستوى شباب الأهلي الذي أجرى مدربه تبديلاً بداية الشوط بدخول هيرنانديز بدلا من سانتوس سليفا وكارتابيا بدلا من عبد الله النقبي وضاعت فرصة التعديل بداية الشوط من سواريز المنفرد بالمرمى وذهبت تسديدته جوار القائم قبل أن ينجح شباب الأهلي في تعديل النتيجة في الدقيقة 52 من هجمة ثنائية "خد وهات" بين يوري وكارتابيا، انتهت عند يوري الذي أودعها المرمى ببراعة ورفع هدف التعادل من وايقاع المباراة، وقام مدرب عجمان بعدها بتبديل 3 لاعبين دفعة واحدة، روكي مكان أيمن الحسوني وسعود سعيد مكان محمد سبول ووحسن إبراهيم مكان انس امطيطش

وشهدت الدقيقة 61 خروج الحارس علي الحوسني مصابا وحل مكانه يوسف أحمد فيما دفع مدرب شباب الأهلي بتبديل ثالث بدخول ليموس بدلا من سواريز وسيطر شباب الأهلي بشكل واضح بعد ذلك وضاعت له فرصة التقدم من لوكا وهو في مواجهة المرمى من هجمة صنعها مؤنس دبور وضاعت فرصتين لمونس دبور وفرصة من ليما صنعها دبور قبل أن يخرج من الملعب في الدقيقة 92 ويحل مكانه جويلهرم، واستمرت المباراة تعادلية حتى أعلن الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق عن نهايتها.

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