الجزيرة يزيح البطائح بفارق الأهداف ويضرب موعداً مع العين في ربع نهائي كأس "أديب"

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي - تصوير - إبراهيم صادق

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تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم خسارته مساء اليوم، من البطائح بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب للدور الـ16 على ستاد خالد بن محمد في الشارقة، مستفيدا من فارق الأهداف لمصلحته بعد فوزه ذهابا بنتيجة 3 – 1. وضرب الجزيرة موعدا مع العين في ربع النهائي.

جاءت بداية المباراة متوسطة، وتفوق الجزيرة في نسبة امتلاك الكرة لكن أخطر الفرص أوجدها البطائح عندما انفرد مهاجمه الكاميروني أناتولي أبانغ بحارس المرمى ستوجان ليكوفيتش لكن الأخير نجح في تحويل الكرة إلى الركنية ورد الجزيرة برأسية مامادو كلوبالي التي مرت فوق المرمى بقليل، ثم تألق ليكوفيتش من جديد عندما تصدى بنجاح لتسديدة مهاجم "الراقي" ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 31.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أعلن الحكم أحمد بلال عن ضربة جزاء للجزيرة بعد العودة لتقنية الفيديو، حولها الأرجنتيني رامون ميراز إلى هدف في الدقيقة 45+4.

في الشوط الثاني، كثف "الراقي" من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لتراجع لاعبي الجزيرة لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة، وواصل البطائح اللعب بأسلوب هجومي حتى تمكن من معادلة النتيجة من رأسية أناتولي في الدقيقة 84 وكان اللاعب نفسه قريبا من إضافة هدف ثان من ضربة رأسية تألق في التصدي لها حارس مرمى الجزيرة البديل عبد الرحمن العامري في الدقيقة 88، وترجم "الراقي" أفضليته في الشوط الثاني بهدف ثان جميل من ركنية مباشرة سجلها البرازيلي أنتونيو فيالهو في الدقيقة 90 + 8.

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