بني ياس يعبر دبا الحصن ويلتقي الوصل في ربع نهائي كأس الرابطة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى- تصوير- زيشان أحمد

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تأهل بني ياس لمواجهة الوصل في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على حساب دبا الحصن بالفوز عليه مساء اليوم في إياب الدور الأول من المنافسة 3-0 وكان "السماوي" قد فاز في لقاء الذهاب 4-2، لينال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عن جدارة.

وخلال اللقاء، لم يجد "السماوي" صعوبة في نيل الأفضلية بعد استفادته من الطرد المبكر للاعب دبا الحصن نيكسا فوجانوفيتش في الدقيقة العاشرة أثر لعبة مشتركة مع حارس المرمى فهد الظنحاني، وجاء الهدف الأول في اللقاء عن طريق يوسف نيكتيه في الدقيقة 36 والذي ساعد السماوي في فرض المزيد من السيطرة على مجريات اللعب حتى تمكن من إضافة الثاني بواسطة خلف الحوسني في الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، نشط دبا الحصن الذي أجرى مدربه عدة تعديلات في صفوفه، ونجح في مبادلة بني ياس الهجمات عن طريق البديل وليد عمبر الذي تحرك بإيجابية في خط المقدمة، لكن بني ياس حافظ على أفضليته ولاحت له عدة فرص تألق في ابعادها حارس المرمى سهيل المطوع، ومع تقدم دقائق اللعب، تراجع الأداء من الفريقين وفي الدقيقة الثانية من الزمن المهدر للقاء أضاف البديل لازار ماركوفيتش الهدف الثالث للسماوي والذي انتهت عليه المواجهة.

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