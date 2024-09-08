النصر والعين والشارقة إلى ربع نهائي كأس «أديب»

المصدر: دبي - عدنان الغربي، طلحة عبدالله، ياسر قاسم

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تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بعدما تغلب بصعوبة على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد آل مكتوم، افتتح حامد الجابري التسجيل للعروبة في الدقيقة 53، وعادَلَ علي مبخوت للنصر في الدقيقة 64، واختطف المدافع غلوبير ليما هدفاً ثانياً قاتلاً في الدقيقة 90 + 7، ويلتقي العميد في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي وعجمان المقررة اليوم، وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 17 أغسطس الماضي.



كما صعد فريق العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 - 1 على ضيفه كلباء، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور التمهيدي من المسابقة، ليفوز العين بمجموع المباراتين 6 - 3، وتقدم كلباء بالهدف الأول عن طريق ياسر حسن، في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أهداف العين كل من ماتياس سيغوفيا في الدقيقة 52، والبديل محمد عوض الله في الدقيقة 76، وسيكو بابا في الدقيقة 90 + 5.

وفي ثالث المباريات، تأهل الشارقة للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين بعد تخطيه منافسه خورفكان في مباراة الإياب التي جرت بإستاد خالد بن محمد بنتيجة 2 - 1، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد، أحرز هدف الشارقة الأول في الدقيقة 25 عندما هيأ فراس بالعربي الكرة لزميله كايو لوكاس داخل الصندوق، لم يتردد الأخير بوضعها في المرمى، وتمكن كايو لوكاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تمريرة ذهبية للوان بيريرا داخل الصندوق سددها على يسار الحارس أحمد حمدان، وقلل خورفكان الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينسي على يسار الحارس ليقلص بها الفارق في الدقيقة 57، ولم يطرأ جديد حتى انتهت المباراة بفوز الشارقة 2 - 1.

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