دبا الحصن وبني ياس.. حلم التأهل ورغبة الفوز

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يستقبل دبا الحصن ضيفه بني ياس على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، عند الساعة الخامسة و45 دقيقة، من مساء اليوم، ضمن إياب الدوري التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مهمة تبدو صعبة لصاحب الأرض، بعد خسارته جولة الذهاب 2 - 4، في الوقت الذي يقدم فيه «السماوي» مستويات جيدة مع تألق مجموعة كبيرة من عناصره.

من جهته أكد كايو زاناردي، مدرب دبا الحصن، أن لاعبيه جاهزون للمباراة، ويمتلكون دافعاً كبيراً لتقديم مستوى جيد، وتحقيق الفوز على بني ياس، الذي وصفه بالفريق القوية. وقال جواو بيدرو مدرب بني ياس، إن فريقه يدخل مباراة اليوم دون أن يضع في حساباته نتيجة مباراة الذهاب، وأضاف: «ليس من الجيد التركيز على فوزنا السابق، لذلك لن نفكر في الماضي عندما نلعب أمام دبا الحصن، لأننا نرغب في تحقيق الفوز، وتقديم أفضل ما لدينا.

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