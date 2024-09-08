عجمان وشباب الأهلي.. مهمة صعبة لأصحاب الأرض

المصدر: عجمان ، دبي - ياسر قاسم وإيهاب زهدي

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تنتظر عجمان مهمة صعبة، عندما يستضيف منافسه شباب الأهلي، في الثامنة والربع من مساء اليوم في جولة الإياب للدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين «أديب»، من واقع نتيجة الذهاب، وهي في مباراة متوقع أن تكون مثيرة وقوية، ورغم تفوق شباب الأهلي في الذهاب بهدفين دون رد، إلا أن عجمان يمتلك أفضلية الأرض والجمهور، ومتسلحاً أيضاً بسجل مميز في آخر 3 مباريات على أرضه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث لم يخسر عجمان في آخر 3 مباريات على أرضه بالبطولة في المسابقة.

أوراق

تبدو الأوراق بين الفريقين معروفة، من واقع خوضهما مباراتين خلال أسبوعين بداية هذا الموسم، واحدة في جولة الذهاب، والثانية في دوري أدنوك للمحترفين، خسرهما عجمان، رغم ظهوره القوي في مباراة الدوري، التي خسرها بصعوبة 1 - 2، وعمل المدرب غوران على معالجة الأخطاء خلال استعداداته لمباراة اليوم، وعبّر عن تفاؤله بتحقيق النتيجة المرجوة في تعليقه على المباراة، حيث قال: «هذه هي المباراة الثانية في الكأس.. خسرنا الأولى في ملعب شباب الأهلي بثنائية، ولكني متفائل بالمباراة القادمة أمام جماهيرنا، والجميع جاهز للقاء، واللاعبون في أفضل استعداد، حاولنا في الأيام الماضية معالجة بعض الأخطاء، ومعالجة ترجمة الفرص إلى أهداف».

تفوق

على جانب آخر، وعلى الرغم من تفوق شباب الأهلي في لقاء الذهاب، إلا أن البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أكد على جاهزية فريقه لمواجهة عجمان، وعلى ضرورة المحافظة على ثقافة الفوز، وقال: «لدينا الأفضلية على منافسنا في البطولة، باعتبار أننا متقدمون في لقاء الذهاب، وهذا التقدم لا يعني أننا تأهلنا، وبالتالي، يجب علينا أن ندخل المباراة بأعلى درجات التركيز، لأن عجمان فريق جيد، يقدم كرة قدم مثيرة للاهتمام، وأتمنى أن نكمل على ذات النسق التصاعدي للفريق».

وأشاد المدرب بالوقفة القوية لجماهير شباب الأهلي خلف الفريق في المباريات، مبيناً أن حضورهم منح اللاعبين دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لديهم، وتمنى أن يحضروا بأعداد أكبر في المباريات المقبل.

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