البطائح والجزيرة.. كل الاحتمالات واردة

المصدر: دبي - البيان

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يستقبل البطائح ضيفه الجزيرة عند الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم على استاد خالد بن محمد، في إياب الدور التمهيدي المؤهل لربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ورغم صعوبة المهمة أمام «الراقي» بعد خسارته من الجزيرة في استاد محمد بن زايد بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن كل الاحتمالات واردة، في ظل المعنوية العالية لأصحاب الأرض بعد المباراة المثيرة والعودة بريمونتادا أمام العين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، قادته إلى فرض التعادل على بطل آسيا رغم تأخر البطائح في النتيجة بثلاثة أهداف.

من جهته، استعد الجزيرة للقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه الأخير على العروبة في الدوري، إضافة إلى فوزه في لقاء الذهاب على البطائح، الذي يمنحه أفضلية كبيرة للعب بدون ضغوط، على الرغم من النقص الكبير للفريق.

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