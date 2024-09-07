الشارقة يعبر خورفكان إلى ربع نهائي «كأس أديب»

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم - تصوير - ابراهيم صادق

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تأهل الشارقة للدور ربع النهائي لكأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين «أديب» بعد تخطيه منافسه خورفكان في مباراة الإياب التي جرت باستاد خالد بن محمد بنتيجة 2-1، مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف دون رد.

جاءت البداية جيدة من الشارقة الذي مارس ضغطاً على مرمى الحارس أحمد حمدان وضاعت له أكثر من فرصة بفضل تألق الحارس فيما غابت الخطورة على مرمى ماجد محسن مصبح، وكانت أفضل فرص الشارقة في منتصف الشوط عن طريق فراس بالعربي الذي عاد وصنع الهدف الأول في الدقيقة 25 لزميله كايو لوكاس داخل الصندوق، لم يتردد الأخير في وضعها في المرمى ويسأل عن الهدف خط دفاع خورفكان، واستمر ضغط الشارقة مع بعض المحاولات الخجولة لخورفكان عن طريق شيكنا حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

لم يختلف الحال في بداية الشوط الثاني، بل زادت خطورة هجمات الشارقة وتمكن كايو لوكاس من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52 من تمريرة ذهبية للوان بيريرا داخل الصندوق، سددها على يسار الحارس أحمد حمدان، الذي تألق بعد ذلك حارماً عثمان كمارا من إضافة الهدف الثالث لترتد الكرة هجمة لخورفكان، نتج عنها ركلة جزاء ارتكبها الحارس ماجد محسن مع شيكنا، نفذها بنجاح لورينسي على يسار الحارس، قلص بها الفارق في الدقيقة 57، وأسهم الهدف في تحسن أداء خورفكان الذي ضاعت له عدة فرص لتعديل النتيجة، أهمها تسديدة لورنسي التي ارتدت من القائم الأيمن، وفي المقابل ضاعت فرصة للشارقة من كايو لوكاس.

ودفع مدربا الفريقين بعدة تبديلات خلال الشوط الثاني، أهمها أول تبديل للمدرب كوزمين عندما دفع باللاعب الكرواتي الجديد داركو نايسميتش المنضم حديثاً بدلاً من ماجد حسن، كما شارك الكاسير بدلاً من شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم بدلاً من لوان بيريرا، ودفع مدرب خورفكان ايسايلا بخالد جلال بدلاً من وليد حسين وأيمن رشوق بدلاً من برايان وسعيد أحمد بدلاً من ماتيوس وسلطان سعيد بدلاً من شيكنا، وأهدر الكاسير فرصة هدف محقق بعد دخوله مباشرة وسدد الكرة في العارضة وهو في مواجهة المرمى الخالي، وفي الدقائق الأخيرة دخل خالد باوزير بدلاً من فراس بالعربي وسالم سلطان بدلاً من محمد عبدالباسط، ولم يطرأ جديد حتى انتهت المباراة بفوز الشارقة 2-1.

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