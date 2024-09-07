النصر يتخطى العروبة بصعوبة ويبلغ ربع نهائي كاس مصرف أبوظبي الاسلامي

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

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تأهل النصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما تغلب بصعوبة على العروبة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي جمعتهما، مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، افتتح حامد الجابري التسجيل للعروبة في الدقيقة 53 وعادل علي مبخوت للنصر في الدقيقة 64 واختطف المدافع غلوبير ليما هدفا ثانيا قاتلا في الدقيقة 90 + 7 ، ويلتقي العميد في الدور المقبل مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي وعجمان المقررة غدا.

وبدأ النصر مباراته ضد العروبة مهاجما في محاولة لتسجيل هدف مبكر، لكنه اصطدم بفريق منظم من الناحية الدفاعية، ولم تشكل جميع محاولات العميد تهديدا واضحا للعروبة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة مهاجمه الإيراني محمد رضا.

ومع مرور الوقت تحسن مستوى المباراة واتيحت بعض الفرص للفريقين أبرزها للعروبة في الدقيقة 23 عن طريق محمد رضا ورد النصر من تسديدة قوية من اقدام السنغالي موسى نداي قبل أن يقود المغربي عادل تاعرابت هجمة سريعة وينفرد بحارس المرمى جمال السراح لكن الأخير تالق في التصدي للكرة في الدقيقة 39.

وجاء الشوط الثاني سريعا ومفتوحا، وسجل النصر هدفا أولا بواسطة تاعرابت ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 50 ثم نجح العروبة في التسجيل بواسطة البديل حامد الجابري بعد أن توغل وسط الدفاع وأسكن الكرة بسهولة في شباك عبد الله التميمي في الدقيقة 53 ونزل العميد بثقله إلى الهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق علي مبخوت بعد تمريرة من موسى نداي في الدقيقة 64، وفرض النصر سيطرة واضحة على مجريات المباراة إلا أنه انتظر حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع لإضافة الهدف الثاني وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين 17 أغسطس الماضي.

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