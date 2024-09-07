العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بثلاثية في كلباء

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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صعد فريق العين إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه كلباء مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور التمهيدي من المسابقة، ليفوز العين بمجموع المباراتين 6-3، وتقدم كلباء بالهدف الأول عن طريق ياسر حسن، في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني سجل أهداف العين كل من ماتياس سيغوفيا في الدقيقة 52، والبديل محمد عوض الله في الدقيقة 76، وسيكو بابا في الدقيقة 90+ 5.وسيواجه العين في الدور المقبل المتأهل من مباراة الجزيرة والبطائح.

قدم الفريقان شوطاً أول متوسط المستوى ندرت فيه الفرص من الجانبين مع سيطرة ميدانية واضحة للعين الذي تناقل لاعبوه الكرة في الوسط وبالأطراف وقادوا هجمات عدة في محاولة لتعديل النتيجة بعد تخلفهم بهدف ولكن من دون نجاعة هجومية، وهو الأمر الذي جعل مهمة كلباء سهلة في إفساد المحاولات العيناوية، وبالمقابل لم تخلُ هجمات النمور المرتدة من خطورة وكادوا في أكثر من مناسبة يسجلون مرة أخرى في مرمى الحارس بوسندة الذي أبعد أكثر من تسديدة لينتهي الشوط الأول بتقدم كلباء بهدف نظيف.

في الشوط الثاني ومنذ البداية اندفع لاعبو العين للهجوم بحثاً عن هدف التعادل وتصدى الحارس المنذري لتسديدة قوية من سيكوبابا بعد مرور دقيقة واحدة من هذا الشوط، وواصل العين ضغطه الهجومي حتى نجح في إدراك التعادل عن سيغوفيا، ومرة أخرى تألق حارس كلباء في إنقاذ مرماه، لكن البديل محمد عوض الله سجل الهدف الثاني للعين بعد دخوله بخمس دقائق، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثالثاً للعين سجله البديل خالد البلوشي بعد أن ثبت ملامسة الكرة ليده قبل التسجيل، قبل أن يسجل سيكوبابا، ثالث أهداف العين في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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