الشارقة وخورفكان.. احتمالات مفتوحة

المصدر: الشارقة، خورفكان - ياسر قاسم ، البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتجدد في الثامنة والربع مساء اليوم لقاء فريقي الشارقة وضيفه خورفكان في جولة الإياب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (أديب) باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في مواجهة تبدو صعبة للفريقين، وتبدو الاحتمالات مفتوحة رغم فوز الشارقة ذهاباً خارج ملعبه بهدف دون رد، حيث يغيب عن صفوف الشارقة عدد من لاعبيه الأساسيين على رأسهم لاعبو المنتخب الوطني والكوري الجنوبي يومين تشو الذي يشارك مع منتخب بلاده أيضاً في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، والحارس عادل الحوسني بسبب الإصابة، فيما يتواجد بقية اللاعبين في التشكيلة.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية بعد فترة راحة قصيرة منحها المدرب كوزمين للاعبين بعد الفوز على اتحاد كلباء بهدف في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين قبل 10 أيام، ركز خلالها كوزمين على اللاعبين الذين يحلون مكان الدوليين المرتبطين بالمنتخبات، ويتوقع أن يشارك الحارس ماجد محسن مكان عادل الحوسني، فيما تبدو الخيارات متوفرة للمدرب كوزمين في بقية المراكز في وجود المحترفين الأجانب والمواطنين والمقيمين.

ولا يتوقع مشاركة المحترف الكرواتي الجديد داركو نايسميتش (25 عاماً) الذي تعاقد معه النادي أمس لموسمين حتى 2026، وذلك لمنحه مزيداً من الانسجام والتعرف أكثر على الفريق، ويلعب داركو في وسط الميدان وجاء قادماً من نادي أوسيك.

ثقة

ويسعى خورفكان لرد اعتبار هزيمة الذهاب بهدف دون رد ، ويتطلع الجهاز الفني للنسور بقيادة الروماني دانيال ايسايلا لمصالحة جماهير النادي، والتي لم تكن راضية عن نتائج خورفكان منذ انطلاقة الموسم بعد تعرض النسور لثلاث هزائم أمام العين بالخمسة، وضد الوحدة بهدف ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب هزيمة ذهاب كأس «ADIB» ضد الشارقة بهدف في اللقاء الأول الذي أقيم قبل أسبوعين بملعب خورفكان.

ويدخل الفريق اللقاء ملعب الشارقة بشعار الفوز فقط وبأكثر من هدف، وذلك لأجل العودة ببطاقة الصعود للدور الثاني من المسابقة.

من جانبه قال ايسايلا مدرب خورفكان: ذاهبون للشارقة من أجل تقديم الأفضل والعودة ببطاقة التأهل، مشيراً إلى أن الفوز هو السبيل الوحيد لخطف بطاقة الصعود، وفريقي يملك الثقة الكاملة من أجل تحقيق الانتصار ونطمح إلى تقديم أداء مختلف عن لقاء الذهاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز