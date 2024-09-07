العين وكلباء.. اختبار صعب

المصدر: العين ، كلباء - طلحة عبدالله ومحمد فضل

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يلتقى العين مع ضيفه كلباء في الساعة 5:45 دقيقة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، في مباراة الحسم والاختبار الصعب لكلا الفريقين بإياب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتطلع كل فريق لمتابعة مشواره في المسابقة بتحقيق الفوز اليوم مع اختلاف وضعية كل منهما، فالعين صاحب الأرض والجمهور وبعد انتصاره في لقاء الذهاب، يكفيه الفوز أو التعادل بأية نتيجة ليضمن صعوده إلى المرحلة التالية، فيما يحتاج كلباء للفوز، ليقصي مضيفه وينضم إلى قائمة فرق المرحلة التالية.

وفي أروقة النمور لا مناص من الفوز لفرقة المدرب الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق لكلباء، والذي قام بتجهيز فريقه جيداً قبيل لقاء اليوم.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن استعدادات فريقه لمباراة اليوم مضت بصورة جيدة، وكان لديهم الوقت الكافي لتجهيز الفريق، وقال: سندفع بلاعبين شاركوا في عدد أقل من الأساسيين خلال المباريات الرسمية بعد انضمام الدوليين للمنتخبات الوطنية، وهي فرصة جيدة بالنسبة لهم لإظهار أفضل ما لديهم.

وعن جاهزية الظهير الأيسر إيريك للمشاركة في مباراة اليوم، قال: إيريك لديه الفرصة للعب لمدة ثلث أو نصف ساعة من شوط اللعب الثاني، أما بخصوص اللاعب جوسنا فقد عاد فعلياً للتدريبات الجماعية، غير أنه لا يزال يعاني من آلام بسيطة.

وأضاف: جماهير العين يعرفون جيداً أهدافنا في الموسم الحالي والمتمثلة في المنافسة على جميع البطولات، حتى وإن كانت هذه المسابقة ضمن أيام «فيفا»، إلا أنها تبقى بطولة مهمة، واللاعبون الذين شاركوا في دقائق أقل بالمباريات الرسمية يدركون جيداً أهمية فرصة اللعب في هذه المسابقة، كما أنها فرصة بالنسبة لنا لمعرفة مدى جاهزيتهم، وسنعمل على مساعدتهم لتحقيق أهدافهم وإظهار أفضل ما لديهم، وهدفنا حصد بطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة.

وأكد رازوفيتش مدرب كلباء أن مواجهة الإياب ستكون مختلفة تماماً عن المباراة الأولى، لافتاً إلى أن العين لديه غيابات عدة، ونحن أيضاً توجد لدينا بعض الغيابات. وتابع: تعلمنا من درس مباراة الذهاب التي خسرناها بفارق هدف، وأتمنى أن يبتعد اللاعبون عن ارتكاب الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المواجهة الأولى.

وأضاف مواجهة العين تعتبر صعبة على أرضية الملعب، وذاهبون إلى العين من أجل العودة ببطاقة التأهل.

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