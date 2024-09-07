النصر والعروبة.. «الثالثة» تأكيد ورد الاعتبار

المصدر: دبي، الفجيرة - عدنان الغربي ومحمد فضل

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يلتقي النصر والعروبة الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب مباراة الإياب لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، بعدما حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب، لكن العميد فاز في المباراة الثانية التي جمعتهما في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتعد هذه المباراة فرصة للنصر لتأكيد تفوقه الكاسح، وللعروبة لرد الاعتبار والثأر لنفسه بعد تلك الخسارة الموجعة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن هذه المباراة ستكون مختلفة عن المواجهة الأخيرة التي تفوق فيها فريقه بخماسية، مشيراً إلى أن نتيجة التعادل التي حسمت لقاء الذهاب من شأنها أن تمنح الفريق المنافس الأمل في التأهل، وهو ما يجعل المباراة أكثر صعوبة، خصوصاً أن العروبة من الفرق التي تلعب بطريقة دفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

تحذير

وقال شرودر خلال المؤتمر الصحافي: نواجه فريقاً يعتمد على الطريقة الدفاعية بشكل كبير، ويلعب على المرتدات والتحول من الدفاع إلى الهجوم، لذا علينا التحلي بالصبر والهدوء في بداية المباراة.

وكشف شرودر أن النصر يطمح للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، وأضاف: سنخوض مبارياتنا خطوة بخطوة، ولا نفكر فيما سيحدث مستقبلاً، وعلينا احترام المنافس واللعب بطريقتنا المميزة. وعن جاهزية فريقه، أكد شرودر استمرار غياب الحارس أحمد شامبيه وسالم السومحي بسبب الإصابة، مشيراً إلى امتلاكه العديد من الخيارات لتعويض الغيابات، وقال إن الفريق تدرب بشكل جيد خلال الأسبوع الجاري وأن لاعبيه على أتم الجاهزية.

وأشاد شرود بالأداء الذي قدمه الفريق في المباراتين الأخيرتين وبجميع اللاعبين، مثنياً كذلك على جهود لاعبه حسين مهدي، الذي شاركه الحضور في المؤتمر الصحافي وقال: «مهدي من اللاعبين المميزين في الفريق، ونعم منحته ثقتي الكبيرة، وهو لاعب رائع بحق».

جاهزية

ويتطلع العروبة إلى تحقيق المفاجأة والتفوق على النصر على أرضية ملعبه في دبي، وأكمل لاعبو أخضر الفجيرة جاهزيتهم الكاملة للمباراة والتي لا تقبل القسمة على اثنين، فلابد من متأهل واحد من بين الفريقين، وطوى رجال المدرب البرتغالي برونو بيريرا صفحة هزيمة الجزيرة في الدوري وبات جل تفكيرهم منصباً نحو لقاء ملعب آل مكتوم بنادي النصر اليوم.

توقع

وربما تتواجد الوجوه ذاتها التي حضرت في المباريات الماضية، ولم يحقق الفريق أي فوز خلال المباريات الثلاث التي خاض منها اثنتان أمام النصر في الدوري وانتهت بخسارة الفريق بخماسية إلى جانب التعادل سلبياً أمام العميد في اللقاء الأول من مواجهات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما تعرض أيضاً للهزيمة بهدفين دون رد أمام الجزيرة.

لقاء مهم

ووصف برونو بيريرا مدرب العروبة لقاء النصر بالمهم، وقال: إن فريقي سيكون على أتم درجات الاستعداد، وعلى الرغم من التعادل أمام النصر ذهاباً إلا أن مواجهة اليوم ستكون صعبة للغاية وأتمنى أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، وأن يحافظوا على حماسهم طوال وقت اللقاء.

وأكد بيريرا أن الفريق يسعى إلى تحقيق «النصر» على الرغم من امتلاك العميد للاعبين «رائعين»، ولكي نستطيع الفوز يجب أن نكون مركزين وتطبيق العوامل المحفزة على تحقيق الفوز.

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