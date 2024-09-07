نمور كلباء بطل «خماسيات كرة القدم للأندية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق نمور كلباء الإماراتي بلقب «البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية»، التي نظمتها شركة «كرة القدم الدولية المصغرة 5×5» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتتضمن فعاليات ومنافسات في مختلف الرياضات.

وفاز نمور كلباء بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق زالكة الإيراني في المباراة النهائية بنتيجة 2 – 1، وحل فريق سالار خوسروشاه في المركز الثالث بعد تغلبه على فوتبول تكنولوجي الأرجنتيني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز