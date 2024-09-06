غوران توميتش: طموح البطائح يتجاوز هدف البقاء

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح أن طموح فريقه يتجاوز هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، بعدما اكتسب الخبرة الكافية، وأصبح قادراً على مقارعة أي منافس، كما أنه يضم مجموعة من اللاعبين المتميزين، الذين يستحقون مكانة أفضل، وقال توميتش في تصريح لـ«البيان»: «لعبنا 3 مباريات حتى الآن، خسرنا مباراتين، وتعادلنا في المباراة الأخيرة مع العين، بعدما كنا متأخرين بثلاثية نظيفة، بصرف النظر عن النتائج، لقد ظهرنا بصورة جيدة تعكس المستوى المتطور، الذي وصل إليه البطائح، ولذلك لن يكون هدفنا ضمان البقاء، بل احتلال مركز أفضل من الموسم الماضي».

وأنهى البطائح موسمه الماضي في المركز السابع بـ37 نقطة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز السادس، محققاً بذلك أفضل ترتيب له في دوري المحترفين منذ صعوده لأول مرة في 2022.

وحول قدرة الفريق على تكرار إنجاز الموسم الماضي أكد توميتش أن البطائح يملك كل الإمكانات التي تساعده على مواصلة نتائجه الجيدة، متسلحاً باستقراره الفني.

وكشف توميتش أن المواجهة الأخيرة مع العين، التي نجح فيها فريقه من اختطاف التعادل 3 – 3 تعكس المستوى المتطور، الذي وصل إليه الفريق، وقال إنه ليس من السهل أن تتأخر بثلاثية نظيفة أمام بطل آسيا، ثم تنجح في إعادة المباراة إلى نقطة البداية، وأضاف: «مباراة لا تصدق، قبلنا 3 أهداف أمام بطل آسيا في أول ربع ساعة، لكن فريقنا أظهر شخصية قوية ورائعة، لا أحد كان يتوقع تلك العودة، وكان بإمكاننا الفوز في النهاية، ستبقى مباراة للتاريخ والتعادل بطعم الفوز لنا، وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو».

تحدٍ

وأوضح المدرب الكرواتي الذي يواصل مهامه على رأس الفريق للموسم الثاني على التوالي أنه سعيد بتجربته مع البطائح وراضٍ لما يقدمه الفريق من مستويات جيدة، وقال: «بالفعل كان الأمر تحدياً كبيراً بالنسبة لي في البداية، لقد جئت من أجل تحقيق نجاح آخر بعد تجربتي الأولى مع النصر في الموسم قبل الماضي، واخترت البطائح، لأنه فريق شاب ولديه إمكانات كبيرة، وأعتقد أننا قدمنا عملاً رائعاً حتى الآن».

وفي حديثه عن تجربته السابقة مع النصر وصفها توميتش بالرائعة والناجحة بما أنه أعاد الاستقرار إلى الفريق وقاده إلى المركز التاسع، بعد أن واجه أحد أصعب الفترات في تاريخه، وقال إنه فخور بالعمل الذي أنجزه وفريق عمله، ووجه الشكر إلى إدارة النصر، التي منحته الفرصة الأولى للعمل في الدوري الإماراتي، وأضاف: «دربت النصر في فترة صعبة، وأعتقد أننا نجحنا في تحقيق الهدف المتفق عليه».

وعن رأيه في النصر حالياً أكد المدرب الكرواتي أنه من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، لا سيما أنه يملك قدرات هجومية عالية، بقيادة الثنائي علي مبخوت، وعادل تاعرابت.

وتوقع توميتش أن يرتفع المستوى الفني لدوري المحترفين مقارنة بالموسم الماضي، بفضل استقطاب أغلب الأندية مجموعة من اللاعبين الجيدين وزيادة عدد الأجانب والمقيمين على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن فرق المقدمة تحسنت كثيراً، والفرق المرشحة للعب من أجل ضمان البقاء تقدم بدورها مستويات جيدة، ما يجعل المنافسة قوية في جميع المراكز.

عن حظوظ المنتخب الإماراتي في الوصول إلى نهائيات كأس العالم صرح توميتش أن «الأبيض» يضم حالياً مجموعة جيدة من اللاعبين الموهوبين والشباب الواعدين، ويعد من أفضل المنتخبات الآسيوية، وفرصته قوية للصعود إلى نهائيات كأس العالم في شكلها الجديد، مشدداً على ضرورة استثمار عامل الأرض والجمهور لكسب أكبر قدر من النقاط على ملعبه.

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