الحمادي يسير على خطى خليل ويبلغ المحطة السادسة

المصدر: الشارقة – محمد فضل

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اختار النجم الدولي إسماعيل الحمادي، لاعب شباب الأهلي السابق، ارتداء شعار نادي الحمرية ليذود عن ألوان «عنابي الهواة» خلال الموسم المقبل، والذي ينطلق يوم 14 الجاري، واقتفى الحمادي أثر زميله وصديقه فيصل خليل نجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب شباب الأهلي الذي أنهى مسيرته الكروية المرصعة بالألقاب مع «الفرسان» في الحمرية.

وكان الحمادي قد بدأ مسيرته بنادي بني ياس قبل أن ينتقل إلى فريق الوحدة ومنه لنادي شباب الأهلي الذي حقق معه عديد الألقاب والكؤوس، كما لعب لخورفكان خلال موسمين سابقين، ووقع في الموسم الماضي لفريق صقور الإمارات، حيث لعب بجانب النجم العالمي الدولي الإسباني اندرياس انيستا، ليحط رحاله في محطته السادسة بنادي الحمرية الطامح للصعود والتأهل إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الموسم الكروي الجديد. فهل يقود الحمادي الحمرية إلى تحقيق حلم جماهير «عنابي الهواة»؟

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