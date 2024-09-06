كلباء يفتقد قائدي وشهريار أمام العين

المصدر: كلباء – محمد فضل

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تأكد غياب الإيرانيان مهدي قائدي ومواطنه شهريار مغانلو لاعبا كلباء عن مباراة العين المقبلة بعد استدعاء مدرب المنتخب الإيراني اللاعبين للمشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة للدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026، وبالتالي لن يشاركا اللاعبين أمام العين يوم السبت المقبل في إياب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بملعب هزاع بن زايد، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز العين 3 - 2 الذي يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل، فيما لا سبيل للنمور غير الفوز للعودة ببطاقة التأهل للدور الثاني.

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