16 نادياً يتنافسون على كأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن إطلاق النسخة الأولى لكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية 7 و8 سبتمبر الجاري، في خطوة جديدة للارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية داخل الدولة.

ويشارك في بطولة كأس الإمارات الأولى 32 لاعباً يمثلون 16 نادياً، حيث تقام منافسات الدور 16، وربع النهائي عن بعد، ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي، الذي يقام بنظام دور المجموعات حضورياً، وسيتأهل فريقان للتنافس على لقب البطولة في سلسلة من ثلاث مباريات.

ويشهد اليوم الأول منافسات دور الـ16،وربع النهائي، اللذين يقامان بنظام خروج المغلوب، فتنطلق منافسات دور الـ16 يوم السبت الموافق 7 سبتمبر، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وتليها مباريات ربع النهائي.

وتقام في اليوم التالي، الموافق 8 سبتمبر، منافسات نصف النهائي بنظام المجموعات، ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وتختتم منافسات البطولة بالنهائي، الذي يقام في سلسلة من ثلاث مباريات لتحديد بطل النسخة الأولى.

سيتم بث منافسات البطولة عبر الحسابات الرسمية لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على منصة تويتش.

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