صلاح يرفض أن يصبح "ماني الجديد" في السعودية.. ويواصل التألق في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خضم التكهنات المتزايدة حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح، ظهرت تقارير تربط بين رفض صلاح الانتقال إلى الدوري السعودي وتجربة زميله السابق ساديو ماني في المملكة.

ورغم العروض المغرية التي قدمتها الأندية السعودية، يبدو أن صلاح يتردد في اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا بعد أن شهد تراجعًا في سمعة ماني منذ انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

تجربة ماني في السعودية.. وتأثيرها على قرار صلاح

ساديو ماني، الذي انتقل إلى النصر السعودي في صيف 2023، لم يحقق حتى الآن النجاح المتوقع.

وفقًا لتقارير إعلامية، يعتقد أن تراجع أداء ماني في الدوري السعودي قد لعب دورًا في تردد محمد صلاح من الانتقال، حيث يخشى أن يتأثر مستقبله الرياضي بطريقة سلبية إذا اتخذ نفس الخطوة.

رفض العروض السعودية

العديد من المصادر أشارت إلى أن صلاح كان هدفًا رئيسيًا للعديد من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

ورغم العروض الضخمة التي وصلت إلى ليفربول وصلاح، قرر اللاعب البقاء مع فريقه الإنجليزي على الأقل حتى نهاية الموسم، وذلك في ظل رغبته في مواصلة تحقيق النجاحات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

تألق مستمر مع ليفربول

ويواصل صلاح التألق مع ليفربول هذا الموسم، حيث تم ترشيحه لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أدائه المميز خلال شهر أغسطس.

حتى الآن في موسم 2024/2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب محمد صلاح 3 مباريات بمجموع 263 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، مما يجعله واحدًا من اللاعبين الأكثر تأثيرًا في فريقه.

المرشحون لجائزة لاعب الشهر

إلى جانب صلاح، تم ترشيح عدد من النجوم لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي، من بينهم إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي، بريان مبويمو من برينتفورد، وكول بالمر من تشيلسي.

لكن ترشيح صلاح يعكس تأثيره المستمر على أداء ليفربول، حيث يساهم في قيادة الفريق نحو تحقيق الانتصارات.

ويبقى مستقبل محمد صلاح محط اهتمام وسائل الإعلام والجماهير، في ظل التكهنات المستمرة حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي أو بقائه في أوروبا لمواصلة تألقه.

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