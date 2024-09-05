خلف الحوسني: منصات التتويج طموح بني ياس دائماً

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أكد خلف الحوسني، مدافع بني ياس أن طموح فريقه مستمر ويتجدد في كل المواسم من أجل بلوغ منصات التتويج التي تليق باسمه الكبير، ذاكراً أن إدارة وجماهير النادي يستحقون الفرح بما يقدمونه من دعم للنادي وزملائه اللاعبين.

وقال الحوسني في حديث مع «البيان»: كل فريق يريد أن يصل إلى الإنجازات ونحن نجتهد من أجل هذا الهدف، لكن وحتى لا نضع أنفسنا تحت الضغط نتعامل مع كل منافسة بشكل مختلف ومع كل مباراة على حده، تركيزنا يكون فقط على المباراة التي سنخوضها وكيفية الخروج بنتيجة الفوز، وهذا ما نقوم به حالياً في بطولة الدوري، لذلك لا أقول إننا نلعب من أجل البطولة ولكن من أجل الفوز في مباراتنا المقبلة فقط.

وعلق خلف الحوسني على البداية القوية والمستوى الجيد لـ«السماوي»، الذي حصل على 3 نقاط من مباراتين في الدوري، بالفوز على الجزيرة والخسارة أمام النصر، مع فوزه في كأس الرابطة على دبا الحصن، بقوله إن كل لاعب في الفريق ومنذ بداية الإعداد ظل يبذل أقصى جهده حتى يصل إلى كامل الجاهزية ويقدم أفضل ما عنده، وأضاف: في المباريات الودية كان مستوانا جيداً وحققنا الانتصارات التي أكدت قوة الفريق وفي المباريات المحلية خسرنا أمام النصر ببعض الأخطاء التي تحدث في كرة القدم، لكن بشكل عام مستوى الفريق مبشر ومطمئن.

واستطرد مدافع السماوي: أعتقد أن وجود مدرب جديد على رأس الجهاز الفني، شكل دافعاً كبيراً للاعبين، لأن أي لاعب أصبح يبذل كل جهده لإقناع المدرب بقدراته ونيل ثقته، الكل يريد أن يشارك ويخدم الفريق ويسهم في انتصاراته، أيضاً من الأسباب المحفزة لنا كلاعبين الأجواء الجيدة والعائلية في نادي بني ياس والبيئة التي تساعد على العطاء.

وأثنى خلف الحوسني على العناصر التي انضمت حديثاً إلى كشوفات الفريق، وقال: إنها مثلت إضافة قوية للفريق، خاصة أن خطة الإدارة والجهاز الفني ركزت على سد النقص، مشيراً إلى أن الجدد نجحوا في الانسجام والتأقلم سريعاً وكانت لهم بصمة واضحة في النتائج الإيجابية السابقة والمستوى الجيد الذي ظهر به الفريق.

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