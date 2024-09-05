عوض الدرمكي: نحتاج لعصف ذهني ويجب الاهتمام بالعناصر الوطنية

المصدر: العين - البيان

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يرى عوض بن حاسوم الدرمكي، المدير التنفيذي السابق لنادي العين، أن الحكم المواطن يفترض أن تكون له الأولوية في إدارة مباريات المسابقات المحلية، ولكن قبل ذلك من المهم أن نعرف ما وضعية الحكم في كرة القدم، هل هو جزء رئيسي في اللعبة أم جزء مكمل؟ وقال: حسب وجهة نظري أن الحكم هو جزء تكميلي؛ لأن العناصر الرئيسية تتمثل في اللاعبين والمدربين، ودور الحكم قضائي تنظيمي من أجل ضمان أن تسير اللعبة وفق اللوائح والإجراءات السليمة، وفي هذا المقام فأنا مثلاً لا أرى لاعبين مواطنين، ولا أرى من يتباكى ويشتكي من هضم حق اللاعب المواطن الموجود في البلد، كما لا أرى مدربين مواطنين في الأندية الكبيرة إنما فقط يوجدون بفرق المراحل السنية، أما الفريق الأول فلا يوجد به مدرب مواطن.

وأضاف الدرمكي: بالنظر لهذا الواقع فإذا أردنا التطرق لقضية الاهتمام بالعنصر المواطن في اللعبة، فينبغي أن نهتم بالجميع بداية باللاعب والمدرب ثم الحكم، ولذلك يجب أن نجد العذر للذين طالبوا بالحكم الأجنبي ولهم الحق في ذلك لأنهم تأثروا ببعض القرارات المجحفة، وخصوصاً أن المفهوم السائد هو أن الحكم الأجنبي لا توجد لديه ميول سابقة أو حالية لأي فريق في الدولة بما يضمن أن قراراته تكون سليمة في إدارته للمباريات، ولكن أيضاً يجب أن نعترف أن بعض الأندية التي طالبت بقضاة الملاعب الأجانب تضررت من هؤلاء الأجانب، لأنه في النهاية الأمور تقديرية حتى في غرفة (الفار) تعود التقديرات لحكام تقنية الفيديو ونحن كمشاهدين نختلف في الحكم على ما يحدث في المباراة، فبينما يرى البعض أن الكرة ركلة جزاء مثلاً يرى البعض الآخر عكس ذلك، وهكذا لذلك فإن الأمور التقديرية هي إشكالية كبيرة جداً.

وأضاف: أقترح جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية حتى نعرف ماذا نريده بالضبط، وهل الرياضة ونتائجها غاية، أم أنها متنفس للشباب وتطوير المواهب والقدرات الوطنية هي الهدف الأسمى؟

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