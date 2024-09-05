«الأبيض» و«العنابي».. «ديربي» الأشقاء بحلم المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يحل منتخبنا الوطني ضيفاً على المنتخب القطري على ملعب استاد أحمد بن علي في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى للمرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويسعى خلالها منتخبنا إلى العودة من الدوحة، بنتيجة إيجابية تكون دافعاً معنوياً وحافزاً قوياً على طريق الوصول إلى المونديال للمرة الأولى بعد مشاركة وحيدة كانت في كأس العالم بإيطاليا 1990، بينما شارك «العنابي» مرة واحدة في المونديال عندما استضاف النهائيات عام 2022.

ويدخل «الأبيض» مواجهة الليلة، بجاهزية مكتملة بعد المعسكر الداخلي الذي أقيم في جزيرة السعديات بأبوظبي بداية من السبت الماضي، بمشاركة 28 لاعباً تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، واستمر المعسكر بمعنويات عالية دون خوض أي مباريات ودية حتى موعد السفر إلى الدوحة أمس، حيث أجرى الفريق تدريبه الأخير في قطر، وضم المعسكر اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف وعدلي محمد، في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، كوامي كويدو، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، خميس المنصوري، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، في الدفاع، وعلي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، فابيو دي ليما، يحيى نادر، محمد عباس، ماكنزي هانت، ماجد راشد، عبدالله حمد، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله وفهد بدر، في خط الوسط، وجونيور نيداي وكايو كانيدو، في الهجوم.

ويتشابه المنتخبان في مسار التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، بعد تصدر كل منهما لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 16 نقطة، وجمعا النقاط من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، ولكن سجل منتخبنا في المجموعة الثامنة، 16 هدفاً، وتلقي مرماه هدفين، وسجل «العنابي» في المجموعة الأولى، 18 هدفاً، وتلقى مرماه 3 أهداف، وخلال مشوار التصفيات، فاز «الأبيض» على منتخب نيبال مرتين 4 - 0، وعلى منتخب اليمن 2 - 1 و3 - 0، وعلى منتخب البحرين 2 - 0، ثم تعادل معه 1-1، وفي المقابل، فاز منتخب قطر على منتخب الكويت 3 - 0 و2 - 1، وعلى منتخب الهند 3 - 0 و2 - 1، وعلى منتخب أفغانستان 8 - 1، ثم تعادلا سلبياً في الدور الثاني للمجموعة.

وفي إطار الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى، سيكون لدى منتخب أوزبكستان «الذئاب البيضاء» في السادسة من مساء اليوم أيضاً، الفرصة لطرد شبح تصفيات 2014، عندما فشلت في الحصول على مقعد مباشر بفارق الأهداف، وذلك عندما تبدأ رحلتها على ملعب إستاد بونيودكور في طشقند، باستضافة منتخب كوريا الشمالية.

ويواجه المنتخب الإيراني على أرضه، منتخب قرغيزستان على ملعب إستاد فولاد شهر في الثامنة من مساء اليوم، ويتطلع المنتخب الإيراني إلى تمديد أطول سلسلة انتصارات من تصفيات المونديال على أرضه، إذ فاز في 16 من 19 مباراة منذ يونيو 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن تصفيات المرحلة الثالثة للتصفيات، 3 مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 6 منتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، كما يتوفر مقعدان من خلال منافسات الملحق للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، مع فرصة مقعد إضافي متاح من خلال الملحق العالمي.

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