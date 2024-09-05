«المحترفين» تختتم ورش التحكيم وقانون اللعبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورش عمل تحت عنوان «التحكيم وقانون اللعبة»، بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية في الأندية المحترفة.

وناقشت الورش أبرز التعديلات على قانون لعبة كرة القدم، حيث تناولت عدة محاور، شملت المبادئ العامة والأهداف الرئيسية لقواعد تحكيم كرة القدم، وتوضيح وشرح التعديلات والتحديثات في قوانين اللعبة، كما تم خلال الورش تقديم عروض ومواد مرئية تهدف إلى تثقيف اللاعبين، وتجنب المخالفات، والاهتمام بسلامة اللاعبين، والذي يعد الهدف الأسمى من تطبيق القانون، وشهدت الورش تفاعلاً إيجابياً من الحضور مع ما تم عرضه.

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