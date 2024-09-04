سالم ربيع: النصرعالج سلبيات الموسم الماضي بحنكة شرودر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد المدرب سالم ربيع أن النصر استفاد من استقراره الإداري والفني، ونجح في علاج سلبيات الموسم الماضي، بفضل حنكة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، مشيراً إلى أن إدارة العميد نجحت بدورها في استقطاب لاعبين حسب حاجة المدرب وخطة لعبه، وأضاف قائلاً: ظهر النصر بصورة جيدة في الجولتين الماضيتين، واستحق العلامة الكاملة، بالنظر إلى الأداء المميز في المباراتين، وقد ساهم هذا الانتصار في تعزيز ثقة اللاعبين في قدراتهم، كما أنه يعتبر بمثابة رسالة قوية إلى باقي المنافسين على لقب الدوري.

وأوضح سالم ربيع أن ما يحسب للنصر أنه واصل البناء على مكاسب الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق بصورة جيدة، وكان من بين أفضل الفرق في مرحلة الإياب، إضافة إلى وصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وقال لاعب النصر السابق: من أبرز السلبيات التي عالجها شرودر، البطء في بناء الهجمة، حيث تمكن من تطوير الأداء الهجومي للفريق، وتشكيل ثنائي رائع بين عادل تاعرابت وعلي مبخوت، وتفعيل دور الأجنحة في بناء الهجمات، ما خلق منظومة هجومية متكاملة، تتميز بالسرعة في الانتقال بالكرة، كما طور أداء خط الدفاع، بقيادة البوسني سمير مميشيفتش.

وفاز النصر في الجولتين الأولى والثانية على حساب العروبة 5 – 1 وبني ياس 4 - 1، محققاً بذلك أفضل انطلاقة تهديفية في عصر الاحتراف، كما حقق قفزة نوعية مقارنة بالموسم الماضي، الذي اهتزت فيه شباكه بـ 7 أهداف في المباراتين الأولى والثانية.

خيارات

وصرح سالم ربيع بأن النصر كان يعاني في الموسم الماضي من ضعف دكة الاحتياط، وهو الأمر الذي تم تداركه في الموسم الجديد، وأصبح المدرب يمتلك خيارات عديدة في مختلف المراكز، حيث تضم الدكة حالياً لاعبين ممتازين، مثل الإيطالي مانولو غابياديني، والإيفواري عبد الله توري، وأحمد جشك وماجد الطنيجي وراشد عمر وغيرهم.

وأعرب لاعب النصر السابق عن تفاؤله بقدرة الفريق على مواصلة تقديم مستوياته القوية في الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن العميد كان الأفضل من ناحية الأداء في الجولتين الماضيتين، مقارنة بباقي الفرق التي تقاسمه الصدارة.

ورفض سالم ربيع اعتبار مواجهة الوصل في الجولة الثالثة الاختبار الحقيقي للنصر، مشيراً إلى أنه مهما كانت نتيجة المباراة، لا يمكن إصدار أي حكم بشأن إمكانات الفريق وقدرته على المنافسة على اللقب، وقال: يملك النصر مجموعة ممتازة من اللاعبين، وستكون مواجهة الوصل في الجولة الثالثة، محطة مهمة، وفرصة إضافية لكسب 3 نقاط، وتعزيز ثقة الفريق بنفسه، لكنها تبقى مجرد مباراة، ولن تؤثر نتيجتها في الفريقين، لأنهما في بداية الموسم، وهناك المزيد من الجولات للتدارك.

مستويات

وعن رأيه في مستوى الدوري بعد مرور جولتين، أكد سالم ربيع وجود تباين كبير في مستويات بعض الفرق، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن هناك فرقاً لم تظهر بمستوياتها المعتادة، رغم نتائجها الإيجابية، مثل شباب الأهلي والوحدة والوصل بطل الثنائية، وكذلك العين بطل آسيا، في المقابل ظهرت فرق أخرى بمستويات جيدة، وفي مقدمها النصر، ثم البطائح واتحاد كلباء والشارقة، وقال: من خلال الجولتين الأولى والثانية، يبدو مستوى الدوري أقل من الموسم الماضي، وأتمنى أن تستثمر أغلب الفرق فترة التوقف الحالية، لإعادة ترتيب أوراقها، وتحسين مستوياتها.

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