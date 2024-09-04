يوسف نيكيته.. بصمة حاضرة مع «السماوي» في الدوري وكأس الرابطة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الفرنسي يوسف نيكيته «31 عاماً»، مهاجم بني ياس، الموسم الحالي، مقدماً مستويات متميزة في المباريات الثلاث السابقة، ببطولة دوري المحترفين وكأس الرابطة، ليؤكد صحة النظرة الثاقبة لإدارة النادي في المحافظة على خدماته للموسم الثاني على التوالي مع «السماوي»، على الرغم من عملية التغيير التي شهدها الفريق مؤخراً على مستوى اللاعبين الأجانب.

وكان بني ياس قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي في «الميركاتو» الصيفي السابق، قادماً من الاتفاق السعودي، في صفقة انتقال حر، ونجح نيكيته في حجز مقعد أساسي بتشكيلة الفريق وأحرز 9 أهداف ببطولة الدوري، لكنه تعرض للانتقادات في الكثير من المباريات التي لم يقدم خلالها المستوى المتوقع منه، إضافة إلى إهداره للعديد من الفرص، مع تميزه بالمجهود والروح القتالية، ما جعل النادي يمنحه فرصة جديدة في الموسم الحالي.

ولم يخذل يوسف نيكتيه ثقة إدارة النادي، عبر بداية مختلفة منذ فترة الإعداد، والتي كان خلالها أحد النجوم البارزين في المباريات الودية، بهزه لشباك المنافسين، ونجح في إقناع المدرب البرتغالي جواو بيدرو بقدراته، وإمكانية الاعتماد عليه لقيادة خط المقدمة.

مساهمة

ومع انطلاق المباريات التنافسية، ساهم يوسف نيكتيه بشكل كبير في قيادة فريقه للفوز على دبا الحصن 4-2، في ذهاب الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونجح في إحراز هدف من الرباعية التي وضعت الفريق قريباً من التأهل قبل جولة الإياب.

ومع بداية مباريات دوري المحترفين، كان أحد أبرز لاعبي فريقه في مباراة الجزيرة، التي كسبها «السماوي» بثنائية، وكانت بصمته حاضرة بإحراز الهدف الثاني، الذي حسم وأمّن نتيجة اللقاء، وواصل المهاجم الفرنسي هز شباك المنافسين، ووضع بصمته في شباك النصر بالجولة الثانية من «دورينا»، التي خسرها فريقه 1-4، لكنه كان من العناصر البارزة في اللقاء. وبجانب نجاحه في إحراز 3 أهداف بالمواجهات الثلاث السابقة من المنافسات المحلية، فإن مستواه الفني كان متميزاً، ومجهوده ظل واضحاً في أرضية الملعب، بالضغط على المنافسين، وروحه القتالية العالية، التي كشفت عن عزيمته وإصراره على التألق، وحرصه على الدفاع عن الشعار الذي ينتمي إليه.

إشادة واسعة

وبعد تألقه اللافت، نال يوسف نيكتيه إشادة واسعة من جماهير النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنتظر منه المزيد من العطاء والتفرد في مشوار الموسم الحالي، والمساهمة مع زملائه اللاعبين في قيادة الفريق للانتصارات ومنصات التتويج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز