151 مليون درهم القيمة التسويقية لـ «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يستعد المنتخب الوطني لاستئناف رحلته من أجل التأهل لكأس العالم 2026، اعتباراً من يوم غدٍ، عندما يحل ضيفاً على المنتخب القطري، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، وتتميز التشكيلة الحالية لـ «الأبيض»، بمعدل أعمار صغير، ليكون منتخبنا الأكثر شباباً بين منتخبات المجموعة، التي تضم أيضاً إيران، أوزبكستان، قرغيزستان وكوريا الشمالية، إلى جانب كونه ثاني أعلى قيمة تسويقية.

ويصل متوسط أعمار لاعبي منتخبنا الوطني حسب موقع «ترانسفير ماركت»، 24.7 سنة، ويليه لاعبو كوريا الشمالية بمتوسط 25 سنة، وقرغيزستان 25.2 سنة، وأوزبكستان 26.8 سنة، وكل من قطر وإيران 27.4 سنة، أما إجمالي القيمة التسويقية للاعبي «الأبيض»، فتبلغ قرابة 151 مليون درهم، ليحل في المركز الثاني، بعد المنتخب الإيراني (185.5) مليون درهم، والمنتخب الأوزبكي 141 مليون، والمنتخب القطري 71.12 مليون، ومنتخب قرغيزستان 29.4 مليون، والمنتخب الكوري الشمالي 26.2 مليون درهم.

وعلى الصعيد الفردي للاعبين، يعد فابيو دي ليما الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي منتخبنا الوطني ونادي الوصل، بقيمة تصل لحوالي 28 مليون درهم، وهو ثالث أعلى قيمة تسويقية بين بقية لاعبي منتخبات المجموعة، إذ يسبقه الإيرانيان مهدي طارمي لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وتبلغ قيمته حوالي 40 مليون درهم، وسردار أزمون مهاجم نادي شباب الأهلي، وتبلغ 32 مليون درهم، ويتساوى القطري أكرم عفيفي لاعب نادي السد، وعباسبيك فايزوليف لاعب نادي سسكا موسكو الروسي، بقيمة 24 مليون درهم لكل منهما، بينما لا يملك منتخبا قرغيزستان أو كوريا الشمالية أي لاعب تتجاوز قيمته التسويقية مليون يورو (حوالي 4 ملايين درهم).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني، هو الأفضل بين منتخبات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية، في آخر تصنيف عالمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بوجوده في الترتيب 20، ويليه المنتخبان القطري والأوزبكي بالترتيب 34 و61 على التوالي، ثم «الأبيض» في المركز 69، ويليهم قرغيزستان في المركز 102، وكوريا الشمالية في المركز 110.

ومن المقرر أن تستمر التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حتى يونيو 2025، بمشاركة 18 منتخباً يتنافسون من خلال 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس على بطاقات التأهل إلى النسخة 23 من كأس العالم، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتوفر مكانان آخران، من خلال منافسات ملحق التصفيات الآسيوية، مع فرصة مقعد إضافي متاح من خلال الملحق العالمي لتصفيات المونديال.

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