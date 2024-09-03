منتخب الإمارات للشباب يواجه نظيره البولندي ودياً في زغرب

المصدر: البيان

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يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً في معسكره الخارجي المقام حالياً في زغرب نظيره البولندي يوم 7 سبتمبر الجاري في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن لتطوير أداء المنتخب وزيادة خبراته.

وكان منتخبنا قد خاض وديته الأولى قبل أيام أمام شقيقه القطري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. سجل هدف منتخبنا اللاعب عبيد سالم في شوط المباراة الثاني.

الجدير بالذكر أن معسكر زغرب يأتي استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا, التي تنطلق منافستها في الكويت الشهر الجاري

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