الموت يُغيب عبد الرحيم جاني أفضل إداري في منتخب الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الرحيم محمد جاني، المدير الإداري لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم ونادي الشارقة الرياضي لكرة القدم الأسبق، شقيق كل من بدر محمد جاني وعبد الملك محمد جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات. ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء الموافق بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد الصحابة بالشارقة.

مشوار الفقيد الرياضي

يُعد الفقيد من الإداريين الذين وضعوا بصمتهم في كرة القدم الإماراتية، سواء كلاعب أو إداري. حصل على جائزة أفضل إداري كمدير للمنتخب، وبدأ حياته كلاعب في فرق المراحل السنية بنادي الشارقة لكرة القدم من عام 1968 وحتى 1973، ثم ارتقى للمشاركة في فريقي الشباب والأول لنفس النادي من 1973 وحتى 1975. شهد عام 1984 خطوته الأولى كمدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة واستمر في هذا المنصب لمدة عشر سنوات حتى عام 1994.

وفي عام 1986، بدأ مهامه كمدير لمنتخب الإمارات لكرة القدم حتى عام 1992، وفيما بين عامي 2006 و2007 تولى مهمة مشرف منتخب الإمارات الأول، ومن 2008 وحتى 2010 تولى مهمة مدير الفريق الأول لنادي الشارقة لكرة القدم. خلال مسيرته الطويلة في إدارة كرة القدم، تحققت العديد من الإنجازات لكرة القدم الإماراتية.

أبرز الإنجازات

كان جاني مديراً لمنتخب الإمارات العسكري عام 1989، الذي شارك في البطولة العسكرية في إيطاليا وحقق المركز الرابع. تولى أيضاً منصب مدير المنتخب الوطني خلال مشاركة الإمارات في كأس العالم إيطاليا 1990 مع المدرب العالمي البرازيلي كارلوس ألبيرتو.

على المستوى القاري، شغل منصب إداري المنتخب في ثلاث نهائيات لكأس أمم آسيا: 1988 في الدوحة، 1992 في هيروشيما (حيث حقق المنتخب المركز الرابع)، و2007 في شرق آسيا. كما شغل نفس المنصب في دورة الألعاب الآسيوية 1986 بكوريا الجنوبية، وفي بطولة الأندية أبطال آسيا مع فريق نادي الشارقة عام 2007. وفي عام 1988، تولى منصب مدير الفريق الأول لنادي الشارقة في البطولة العربية، وحقق فيها المركز الرابع.

أبرز إنجازاته على المستوى الإقليمي كان مشرفاً للمنتخب عام 2007، عندما توج المنتخب بالمركز الأول في كأس الخليج التي استضافتها الإمارات لأول مرة. وفي كأس الخليج 1988 بالمملكة العربية السعودية، حقق المنتخب المركز الثاني، وفي كأس الخليج 1990 بالكويت حقق المركز السادس. مع نادي الشارقة، حقق المركز الثالث في بطولة أندية دول مجلس التعاون عام 1988. كما أضاف إلى سجله الحافل ثلاث بطولات للدوري العام مع فريق الشارقة في مواسم 1986/1987 و1988/1989 و1993/1994، بالإضافة إلى كأس رئيس الدولة موسم 1990/1991.

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