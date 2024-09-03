ورشة عمل لمسؤولي الإعلام في أندية الدرجة الأولى

المصدر: البيان

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نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس ورشة عمل في مقره بدبي للمنسقين الإعلاميين ومشرفي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لأندية دوري الدرجة الأولى، وذلك ضمن متطلبات تراخيص الأندية للموسم 2024-2025. أشرف على الورشة قسم التراخيص في إدارة المسابقات، وقدمها مسؤولو إدارة الإعلام في اتحاد الكرة.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، من أبرزها لائحة الإعلام الخاصة بمسابقة دوري الدرجة الأولى، وشرح البنود الواردة فيها، إضافة إلى توضيح واجبات ومسؤوليات مشرفي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والدورات التي يحرص اتحاد الكرة على تنظيمها استعداداً للموسم الجديد. وقد سبق هذه الورشة الإعلامية إقامة ورش خاصة بلائحة البطولات والمسابقات التي يُنظمها الاتحاد، بهدف إطلاع جميع منتسبي الأندية على أبرز التحديثات التي طرأت عليها.

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