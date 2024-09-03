منتخب الإمارات يُواصل تدريباته في معسكر السعديات

المصدر: البيان

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يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم تدريباته في معسكر السعديات استعداداً لمواجهة شقيقه القطري في الدوحة يوم الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

سيغادر الأبيض إلى الدوحة غداً الأربعاء، بعد أن بدأ تحضيراته للمواجهة الأولى يوم السبت الماضي في معسكره بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، حيث يؤدي تدريبات يومية على ملعب جامعة نيويورك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وتضم قائمة منتخبنا 28 لاعباً، وهم:

خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد، عدلي محمد، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خميس المنصوري، كوامي، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الظنحاني، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماكنزي هانت، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فايز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، علي صالح، فهد بدر، فابيو دي ليما، جونيور نيداي، وكايو كانيدو.

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