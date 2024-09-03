العين يخوض 3 مواجهات مصيرية في سبتمبر

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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يواجه فريق العين تحديات قوية خلال شهر سبتمبر الجاري، إذ يتعين عليه خوض 3 مباريات مصيرية، بداية من مباراته السبت المقبل أمام كلباء في إياب الدور التمهيدي من مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، تحدد نتيجتها مصيره في البطولة، إما بالتأهل والاستمرار، وإما بالخروج من المسابقة، إذ يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة، بعد فوزه في لقاء الذهاب الذي جرى على ملعب كلباء بنتيجة 3 - 2.

ثاني المواجهات المهمة التي يخوضها العين هذا الشهر، يستضيف خلالها السد القطري 16 سبتمبر، في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يشارك فيها العين بصفته بطلاً للمسابقة القارية الكبيرة في آخر نسخة لها بالنظام القديم، ويأمل الفريق البنفسجي في بداية مثالية لمشواره في أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية.

وكانت آخر مواجهة جمعت العين بالسد القطري انتهت لصالح الأخير بنتيجة 0-4 بالدوحة، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، بوقت سابق من عام 2020، وقبلها بثلاثة أيام، تعادل الفريقان بنتيجة 3-3 بالجولة الثالثة.

ثالث المواجهات المهمة، يقابل فيها العين فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل قارة أوقيانوسيا الأحد 22 سبتمبر، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة الافتتاحية لبطولة القارات «كأس إنتركونتيننتال»، والتي يشارك فيها بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا، ويحتاج للفوز من أجل الاستمرار في البطولة، ومواجهة الأهلي المصري بطل أفريقيا 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وهي المرة الثانية التي يواجه فيها العين فريقاً نيوزيلندياً، إذ سبق له مواجهة فريق نادي ولينغتون النيوزلندي، في افتتاحية مشواره بكأس العالم للأندية الإمارات 2018، ونجح في تجاوزه بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية، حقق فيها ريمونتادا تاريخية، وانطلق بعدها ليصل للنهائي العالمي.

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