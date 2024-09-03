يوسف عبد العزيز: الجزيرة تأثّر بغياب عبد الله رمضان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترك غياب عبد الله رمضان لاعب وسط الجزيرة، عن المشاركة مع الفريق خلال أخر موسمين، تأثيراً سلبياً على مستوى ونتائج «فخر أبوظبي»، للدور الإيجابي الكبير الذي ظل يلعبه لعدة سنوات في خط وسط الملعب، ومشاركته المستمرة ضمن عناصر التشكيل الأساسي.

وعانى عبد الله رمضان من تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية بالساق اليمني، في الفترة الأولى من الموسم الماضي، الأمر الذي أدى إلى ابتعاده لأكثر من 3 أشهر، وبعد العودة تكررت الإصابة، قبل أن يتمكن من المشاركة أساسياً في المباريات، حيث ظل يلعب بديلاً لدقائق معدودة، لعدم جاهزيته البدنية حينها، وكان آخر ظهور له في مباراة عجمان بالجولة 23 من النسخة السابقة، والتي خضع بعدها إلى عملية في فنلندا، وما زال في مرحلة التأهيل.

ونتيجة للإصابات المتكررة التي لاحقته في الموسم الماضي، فان عبد الله رمضان، اكتفى بالمشاركة في 16 مباراة ببطولة الدوري، بعدد دقائق محدود، وصل إلى 1092 دقيقة، كأقل مشاركة له مع «فخر أبوظبي»، منذ انضمامه للفريق في موسم 2018 - 2019.

من جانبه، أكد يوسف عبد العزيز لاعب الجزيرة سابقاً، أن تأثير عبد الله رمضان خلال المواسم الماضية كبير في الفريق، لما يتمتع به من قدرات أهلته لتقديم مستويات متميزة، ساهم بها في الإنجازات التي حققها النادي، وأضاف: ،أهميته لا تخفى على أحد، لأنه يؤدي دوراً مميزاً في وسط الميدان، وفي الكثير من المباريات، كان يتحمل المسؤولية، ويدافع ويهاجم، ويحرز الأهداف، ويقدم التمريرات الذكية.

واستطرد : ننتظر عودة عبد الله رمضان في الوقت القريب، ليس من أجل الجزيرة فقط، ولكن لأجل المنتخب الوطني، لأنه من العناصر المهمة، التي ظلت تشكل حضوراً متميزاً مع المنتخب، ولا نشك أنه بالعزيمة والإصرار، سيعود أقوى وأفضل من السابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز